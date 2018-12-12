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В Благовещенске пассажир разбил стекло автобуса кирпичом

В Благовещенске пассажир разбил стекло автобуса кирпичом

Вечером 11 декабря на конечной остановке в районе Плодопитомника в окно автобуса маршрута № 12 мужчина бросил кирпич и разбил стекло. Пассажиры в это время выходили из транспорта. Никто не пострадал.

По словам владельца автобуса, водитель вез пассажира с признаками алкогольного опьянения. Еще во время движения мужчина угрожал разбить стекла. Водитель довез пассажира до конечной остановки в районе Плодопитомника, высадил его и уехал. К остановке подъехал другой автобус. В его окно и прилетел кирпич.

«Мои водители на работе не защищены. В любой ситуации сейчас винят водителей. Я не хочу, чтобы из них делали козлов отпущения. Хочу, чтобы полиция установила личность человека, разбившего окно», – пояснила предприниматель Анна Желмина.

Предприниматель обратилась с заявлением в полицию. В пресс-службе МО МВД России «Благовещенский» подтвердили, что информация о происшествии поступила, проводится проверка.

Ранее Амур.инфо сообщало, что 11 декабря в Благовещенске водитель автобуса № 3 выкинул из салона пассажира с признаками алкогольного опьянения. Мужчина ударился головой о бордюр.

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#происшествия #транспорт

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