Благовещенка оклеветала мужчину в том, что из-за его действий у нее прервалась беременность

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы столицы Приамурья. Ее обвиняли в совершении заведомо ложного доноса о преступлении.

В июне 2018 года горожанка оклеветала мужчину, заявив на него в полицию. Женщина сообщила, что этот гражданин ударил ее палкой по животу, и удар повлек прерывание беременности. На такой шаг благовещенка пошла после того, как этот мужчина повздорил с ее сожителем, побив его.

При вынесении приговора было учтено, что женщина уже отбывала условное наказание. Как результат – она проведет 1 год и 10 месяцев в колонии-поселении.

Кроме того, с горожанки взыскали 795 рублей 46 копеек – в пользу МО МВД России «Благовещенский», в счет возмещения материального ущерба. Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, в результате действий женщины было нарушено нормальное функционирование этого ведомства.