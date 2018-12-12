Автомобилист, сбивший ребенка в Тынде, арестован
Тындинского водителя, который сбил мальчика и отвез его в больницу, арестовали на двое суток. В отношении мужчины 1984 года рождения, управлявшего автомобилем, составили протокол за то, что он покинул место ДТП.
Как сообщало ИА «Амур.инфо», 8 декабря в Тынде мальчик попал под машину. Водитель, сбивший ребенка, отвез его в больницу.
Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Амурской области, в отношении водителя составлен административный протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Оставление места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся». Автомобилисту грозит лишение водительских прав на срок до полутора лет или арест до 15 суток.
По неофициальной информации, мальчик мог неосторожно выбежать под машину.
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