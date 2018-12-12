Автомобилист, сбивший ребенка в Тынде, арестован

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 8 декабря в Тынде мальчик попал под машину. Водитель, сбивший ребенка, отвез его в больницу.

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Амурской области, в отношении водителя составлен административный протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Оставление места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся». Автомобилисту грозит лишение водительских прав на срок до полутора лет или арест до 15 суток.

По неофициальной информации, мальчик мог неосторожно выбежать под машину.