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Автомобилист, сбивший ребенка в Тынде, арестован

Автомобилист, сбивший ребенка в Тынде, арестован
Фото: www.amur.info

Тындинского водителя, который сбил мальчика и отвез его в больницу, арестовали на двое суток. В отношении мужчины 1984 года рождения, управлявшего автомобилем, составили протокол за то, что он покинул место ДТП.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 8 декабря в Тынде мальчик попал под машину. Водитель, сбивший ребенка, отвез его в больницу.

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Амурской области, в отношении водителя составлен административный протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Оставление места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся». Автомобилисту грозит лишение водительских прав на срок до полутора лет или арест до 15 суток.

По неофициальной информации, мальчик мог неосторожно выбежать под машину.

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#дети #ДТП

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