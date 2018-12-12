Амурский Центр государственной кадастровой оценки подводит итоги первого года работы

Провести масштабную оценку земель и объектов недвижимости – с такими целями почти год назад в Приамурье был создан Центр государственной кадастровой оценки. С какими итогами новое учреждение заканчивает год и зачем нужна кадастровая оценка, выяснил корреспондент Амур.инфо.

В Приамурье подводит первые итоги созданный в этом году Центр государственной кадастровой оценки. Теперь функции по кадастровой оценке объектов недвижимости на территории Амурской области переходят в бюджетную организацию. «Если раньше это были независимые оценщики, которые отбирались по результатам торгов, конкурсных процедур, то сегодня это институт государственных кадастровых оценщиков», – рассказала директор Центра государственной кадастровой оценки в Амурской области Оксана Курганова.

Вместе с возникновением таких центров российский закон утвердил и единые методики самой кадастровой оценки. Эти методические указания будут использоваться во всех регионах, соответственно и начисление налогов на земли и недвижимость в разных субъектах страны будут производиться на основе базы, рассчитанной по одним правилам. Оценку проводят раз в 3-5 лет единым туром, независимо от формы собственности.

«В каждом регионе есть своя специфика. В нашем регионе это достаточно большая территория, северные территории, это труднодоступные объекты. Тут может быть сложность для установления фактического использования, в процессе установления фактического состояния объекта», – добавила Оксана Леонидовна.

Сегодня Центр кадастровой оценки готов принять от правообладателей декларации о характеристиках объекта недвижимости для более точного определения кадастровой стоимости. Часто в центр приходят и те владельцы недвижимости, которые не согласны с предыдущей оценкой, проведённой ещё независимыми экспертами. Но пока здесь их могут лишь перенаправить в Росреестр – спорные вопросы по поводу предыдущей оценки Центр государственной кадастровой оценки не решает.

«Правообладатели могут обратиться в комиссию по оспариванию кадастровой стоимости, которые создаются при управлении Росреестра. Могут они туда подать заявление о пересмотре кадастровой стоимости и установить её в размере рыночной, предоставив определённый пакет документов», – комментирует ситуацию начальник отдела Центра государственной кадастровой оценки в Амурской области Татьяна Шарак.

В первый год существования амурского ЦГКО эксперты-оценщики провели масштабную подготовку оценки земель под промышленными объектами и земель особо охраняемых территорий. Это полный сбор данных об этих объектах – документы, подробное описание и параметры фактического использования. Кроме того, мониторится общая ситуация на рынке недвижимости по этим объектам. Сама оценка будет произведена в следующем году. Данные о времени проведения процедур кадастровой оценки будут размещаться на официальных муниципальных сайтах, на сайте минимущества области, в фонде данных государственной кадастровой оценки.