В 2019 году самозанятых амурчан освободят от налогов

Депутаты Законодательного собрания Амурской области поддержали законопроект, продлевающий самозанятым амурчанам налоговые каникулы. Такое решение вынесли члены комитета по вопросам бюджетной, налоговой и финансовой политики.

Документ приводит положения закона Амурской области «О видах услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, доходы от оказания которых освобождаются от налогообложения» в соответствие с федеральным законом «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этот закон продлевает на 2019 год действие нормы об освобождении самозанятых граждан от уплаты НДФЛ и страховых взносов в отношении полученных ими доходов от оказания услуг, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.

Учитывая, что областным законом установлен дополнительный перечень видов услуг, доходы от оказания которых освобождаются от налогообложения, законопроектом предлагается по аналогии с федеральным законодательством продлить для самозанятых граждан действие положений закона области на налоговый период 2019 года.

Учитывая, что законом области установлен дополнительный перечень видов услуг для личных, домашних и других подобных нужд, доходы от оказания которых освобождаются от налогообложения, законопроект предлагает по аналогии с федеральным законодательством продлить для самозанятых граждан действие положений закона области на налоговый период 2019 года.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Амурской области, на заседании депутаты рассмотрели изменения в закон Амурской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», предполагающие увеличение доходов на 7 300 000 рублей за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета области, а также уменьшения межбюджетного трансферта из федерального бюджета на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации.

Уточнение расходной части осуществлено за счет уменьшения доходной части на 400 000 рублей, а также перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств и мероприятиями государственных программ. Основной объем высвободившихся в результате экономии по разным причинам бюджетных средств в размере 53 728 400 рублей направлен на бесперебойное прохождение отопительного периода; 2 446 000 рублей пойдет на выполнение полетов санитарной авиации.

Депутаты заслушали отчет контрольно-счетной палаты области о результатах проверки целевого и эффективного использования субсидий в 2017 году, предоставленных Октябрьскому и Архаринскому районам. Средства предназначались на создание условий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах.