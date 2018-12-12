В Белогорске полностью перекрыли движение по путепроводу через железную дорогу

Белогорск начал работы по временному усилению опоры № 3 путепровода, проходящего над Транссибом. Для этого с 6 часов утра среды, 12 декабря, движение по нему почти полностью остановлено. Пересекать путепровод смогут только службы экстренного реагирования.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Белогорский путепровод, соединяющий центральную часть города с микрорайоном Транспортный, был признан опасным для движения транспорта. В городе установили режим ЧС и введены ограничения по его эксплуатации. Одновременно городские власти начали приводить в порядок объездную дорогу длиной 26 километров. Прокуратура настаивала на полном перекрытии движения по путепроводу, но такое решение не было принято. После получения экспертизы решили временно укрепить самую ненадежную опору № 3 и на время работы полностью перекрыть движение по путепроводу.

«К месту работ были оставлены 35 железобетонных блоков, – пояснила начальник управления капитального строительства Татьяна Савченко. – Идет подготовка к устройству площадки под конструкцию. Доставлено шесть кубометров щебня и пескогравия. Когда основание будет готово, специалисты приступят к укладке железобетонных блоков. Для сокращения времени производства работ к их выполнению будет привлечено три подрядные организации, в том числе и железнодорожники».

В 6 утра 12 декабря путепровод был перекрыт для автомобильного транспорта. В 23 часа 11 декабря по обеим сторонам путепровода установили пункты пропуска. Пересекать путепровод теперь могут только службы экстренного реагирования: полиция, пожарные и скорая помощь. Остальным машинам придется передвигаться по объездной дороге, длина которой составляет 26 километров, а время движения занимает около 30 минут, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.