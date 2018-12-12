Благовещенцы споют гимн России с Конституцией в руках

12 декабря, в День Конституции РФ, в Благовещенске состоится праздничный флешмоб. Он пройдет на площади Общественно-культурного центра.

Мероприятие начнется в 13:00. Его участники выстроятся и, держа в руках Конституцию РФ, споют гимн России, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска. Флешмоб проводят представители амурского отделения организации «Молодая Гвардия», при поддержке управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Благовещенска.

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#праздники

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Александр Авдеев