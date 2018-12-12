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сегодня, 10:51 7

Благовещенцы споют гимн России с Конституцией в руках

Благовещенцы споют гимн России с Конституцией в руках
Фото: admblag.ru

12 декабря, в День Конституции РФ, в Благовещенске состоится праздничный флешмоб. Он пройдет на площади Общественно-культурного центра.

Мероприятие начнется в 13:00. Его участники выстроятся и, держа в руках Конституцию РФ, споют гимн России, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Флешмоб проводят представители амурского отделения организации «Молодая Гвардия», при поддержке управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Благовещенска.

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#праздники

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Комментарии
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  • Разиня

    Разиня
    1 час назад

    Надо на Коленях. с конституций в одной. библией в другой и поле песнопения поцеловать портрет Царя.

    иначе чё это за флэшмоб?

    Организаторов бы кстати. вслед за Лазо, в топку паравозную закинуть.

  • Gradys

    Gradys
    1 час назад

    Бедные народ.

  • огонь

    огонь
    35 минут назад

    Какое отношение большевик Сергей Лазо имеет к документу, защищающему интересы наследников и последышей его палачей?

  • фишка

    фишка
    29 минут назад

    а поп вокруг ОКЦ их водить будет?

  • Демидыч

    Демидыч
    22 минуты назад

    ЕР уже не знает как вернуть народную любовь

  • дикаядикость

    дикаядикость
    16 минут назад

    для полноты "флешмоба" их надлежит п@здить дубинками за несогласованное мероприятие

  • Crasy

    Crasy
    16 минут назад

    Конченные гвардейцы. Меня стошнило.

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