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В Росстате подсчитали, во сколько амурчанам обойдется оливье на новогодний стол

В Росстате подсчитали, во сколько амурчанам обойдется оливье на новогодний стол
Фото: instagram.com

В Росстате подсчитали, сколько жители регионов страны заплатят за самый новогодний и традиционный салат – оливье. За основу взяли 8 стандартных продуктов в ценах на конец ноября 2018 года.

Ингредиенты, из цены которых, по данным федерального органа статистики, сложилась окончательная стоимость оливье: огурцы консервированные – 400 граммов, зеленый горошек консервированный – 380 граммов, картофель – 500 граммов, морковь – 200 граммов, яйца куриные – 4 штуки, колбаса вареная – 300 граммов, майонез – 200 граммов, лук репчатый – 100 граммов.

Все эти продукты прибавили в цене по сравнению с ноябрем 2017 года. И, согласным данным Росстата, больше всего подорожал лук – почти на 17,5 %, а меньше всего картофель – на 0,9 %.

Подсчитав среднюю стоимость продуктовой корзины для новогоднего салата, в Росстате пришли к выводу, что самый дорогой оливье поставят на новогодний стол жители Дальнего Востока, а именно Чукотского автономного округа, которые заплатят за него более 516 рублей. Самый дешевый салат приготовят жители Республики Мордовия – примерно за 238 рублей.

Амурская область оказалась на 33 месте списка из 85 регионов. За оливье по традиционному рецепту амурчане в среднем заплатят чуть более 310 рублей. Таким образом, по сравнению с 2017 годом, новогоднее блюдо подорожало в Приамурье на 6,2 %.

Места в рейтинге стоимости оливье в других дальневосточных регионах распределились следующим образом: 2 место и 486,7 рубля – Камчатский край; 4 место и чуть более 453 рублей – Магаданская область; 6 место и 414, 5 рубля – Республика Саха (Якутия); 9 место и 402,5 рубля – Сахалинская область; 10 место и 393,5 рубля – Хабаровский край; 13 место и 349,5 рубля – Приморский край; 22 место и 329 рублей – Еврейская автономная область; 42 место и 297 рублей – Забайкальский край; 47 место и 292 рубля – Республика Бурятия.

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#Новый год #праздники #финансы

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Комментарии
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  • Раззява

    Раззява
    1 час назад

    Надо тому умнику из росстата. который однажды прдумал методику подчёта уровня жизни в "Оливье". каждый новый год на 31е число запихивать столовой ложкой оливьесо всех регионов страны прям в Анал,(а заодно и всем перенявшим директорам Росстата) в назидание потомкам о том. как не надо дурью на работе маятся.

  • V.M.

    V.M.
    9 минут назад



    амурчане в среднем заплатят чуть более 310 рублей. Таким образом, по сравнению с 2017 годом, новогоднее блюдо подорожало в Приамурье на 6,2 %.



    а Уровень инфляции с начала 2018 года:2,89%

    https://www.statbureau.org/ru/russia/inflation

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