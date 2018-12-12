В Свободном рабочие пожаловались на невыплату зарплаты

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился представитель работников ООО «Нефтегазмонтаж». Мужчина сообщил, что на протяжении трех месяцев им не выплачивают заработанные деньги. «Нефтегазмонтаж» работает на строительстве Амурского ГПЗ.

«В нашей организации здесь, в Свободном, трудятся не меньше 300 человек, все они не получили никаких выплат. Обещают – "завтра, завтра", – и не платят. Уже надоело ждать, Новый год скоро», – рассказал сотрудник «Нефтегазмонтажа», житель Свободного, который попросил не указывать его имя.

О своей проблеме рабочие сообщили на горячую линию проекта. «По данному обращению создана рабочая группа, которая проверяет документы, общается с сотрудниками, которые сообщили о проблеме, с руководством подрядной компании. Работа с подрядчиком проведена. Долгов за выполненные и принятые работы перед данной организацией нет. Ожидаем, что проблемы с выплатами зарплаты руководством "Нефтегазмонтаж" будут решены в течение недели. Отметим, что вышеуказанная организация является субподрядной и не занята в строительстве основных производственных блоков», – прокомментировали в пресс-центре Амурского ГПЗ.

Для контроля за соблюдением трудового законодательства в подрядных организациях работает горячая линия. Как отмечают на Амурском ГПЗ, это очень действенный инструмент контроля исполнения подрядными организациями обязательств перед сотрудниками. Горячая линия работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Звонки принимаются на номер 8-800-222-04-84. Каждый специалист на строительной площадке может оперативно обратиться на горячую линию проекта, и по каждому случаю проводится расследование.

В 2018 году на горячую линию поступило около 500 обращений. В настоящее время 85 % обращений решены благодаря оперативному вмешательству рабочей группы. Ряд сообщений не подтверждается. Контроль ведется постоянно, и все сообщения о нарушениях отрабатываются.