Учащиеся колледжа в Благовещенске сообщили, что сидят на парах в куртках

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В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась девушка, которая сообщила, что является учащейся Амурского аграрного колледжа в Благовещенске. По словам студентки, в некоторых кабинетах учреждения в настоящее время холодно, причем речь идет об «урезании отопления».

«Приходится сидеть в куртках и перчатках, так как мерзнут и обветриваются руки. В кабинетах с деревянными окнами даже не затыкали окна, отношение к студентам просто поражает», – возмутилась студентка.

По ее словам, в этом учебном году в колледже не работает гардероб, поскольку нет возможности платить зарплату гардеробщице. А в прошлом году было запрещено заходить в кабинеты с верхней одеждой – ее заставляли убирать в пакеты, утверждает амурчанка.

«Они как-то сделали отопление в некоторых кабинетах намного ниже. Я не знаю, как это производится, но администрация нашего колледжа сказала, что урезали отопление, потому что проблемы с бюджетом», – говорит учащаяся.

По словам девушки, в частности на первом этаже колледжа, четыре таких проблемных кабинета. Какая именно температура в помещениях, студентке неизвестно.

ИА «Амур.инфо» обратилась за комментарием по данной информации в Амурский аграрный колледж. Там сообщили, что некомфортная температура сейчас только в одной из аудиторий на первом этаже.

«Действительно, там прохладно. Мы не заделываем окна. Там всего лишь две алюминиевые батареи. Это был такой проект, еще до меня. Но мы открываем двери, разрешаем детям сидеть в куртках. Понятно, что это некомфортно и влияет на обучение. Но остальные аудитории у нас теплые, жалобы не поступали», – пояснил заместитель директора Амурского аграрного колледжа Вадим Штофаст.

По его словам, замена окон в этой аудитории – в планах на 2019 год. Также планируется увеличить количество радиаторов.

Что касается информации о намеренном «урезании отопления» – ее Вадим Штофаст опроверг.

«Этого нет. Если бы мы прикрыли, у нас бы в других аудиториях было бы прохладно. Мы не прижимаем. Сколько там ТЭЦ выдает – выдает 106 градусов на подачу – столько мы подаем. Мы не экономим. Мы можем экономить весной, когда днем жарко – тогда можем прижать, потому что в аудиториях становится душно», – сказал Вадим Иннокентьевич.