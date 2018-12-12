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12декабря
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сегодня, 10:06 7

В Благовещенске произошел порыв на водоводе

В Благовещенске произошел порыв на водоводе
Фото: Амур.инфо

12 декабря в Благовещенске произошел порыв на водоводе. Местные жители рассказали Амур.инфо, что в районе порыва разлилась вода, идет пар. Трубопровод поврежден в районе улиц Пушкина и Амурской.

По информации пресс-службы АКС, порыв образовался в 7:15. Идет процесс согласования ремонтных работ с городскими службами. Временно без воды остался дом по адресу: Амурская, 55. Если ремонтные работы специалисты не успеют завершить до вечера, будет осуществляться подвоз воды.

Фото: Амур.инфо

Ранее Амур.инфо сообщало о порывах на теплотрассе. 20 ноября произошла авария, из-за которой от теплоснабжения временно были отключены 124 дома, расположенных в районе улиц Кузнечная – Пушкина – Ленина – Октябрьская. 5 и 6 декабря порыв устраняли в районе дома № 2 по улице 50-летия Октября. Люди около суток оставались без воды и тепла.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Энн

    Энн
    1 час назад

    Хм... Ну, так-то, на Театральной, 32 воды тоже с 9 утра нет, а горячей - с самого утра

  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    Блин, зимы то еще не было, только слегка приморозило а у них прорыв за прорывом, по несколько недель летом проводят всякие работы, гидравлические испытания и т.п. оставляя жителей без воды, потом в отчетах и сми у них все Ок, а на самом деле смотрю что все очень печально!

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    ну, так



    Губернатор Амурской области вынес взыскания министру ЖКХ и зампреду правительства (16) / стр. 1



    Снимать их с работы, вместе с мэром , нужно...

  • RoMich

    RoMich
    1 час назад

    Интересно а сколько Благовещенску выделялось субсидий на ремонты сетей, по сравнению с другими территориями?

  • тт

    тт
    1 час назад

    СМИ читаешь как в сказку попадаешь, а потом окунаешься в реалии ), кстати, где та мифическая дешевая икра?

  • Раззява

    Раззява
    1 час назад

    V.M. Губернатор Амурской области вынес взыскания министру ЖКХ и зампреду правительства

    ну, так



    Губернатор Амурской области вынес взыскания министру ЖКХ и зампреду правительства (16) / стр. 1



    Снимать их с работы, вместе с мэром , нужно...



    а там снимай-не снимай .... сети арендует АКС - они чё хотят, то и сделают. Хотят-чинят. не хотят - зальют и перекопают каждый перекрёсток. нефиг было на 50 лет вперёд договоры подписывать.

    Скоро вдогонку к Капитальному ремонту своего жилья добавится строчка "НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЕТЕЙ" а кто не будет башлят - будут отрубать в колодцах.

    и пофиг на то. что ремонт в тарифе сидит - как нибудь обоснуют.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    У нас на доме еще вчера висело объявление, что ремонт АКС будет проводить и воды не будет. Может это запланированный порыв?

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