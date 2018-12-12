Фото: Амур.инфо

12 декабря в Благовещенске произошел порыв на водоводе. Местные жители рассказали Амур.инфо, что в районе порыва разлилась вода, идет пар. Трубопровод поврежден в районе улиц Пушкина и Амурской.

По информации пресс-службы АКС, порыв образовался в 7:15. Идет процесс согласования ремонтных работ с городскими службами. Временно без воды остался дом по адресу: Амурская, 55. Если ремонтные работы специалисты не успеют завершить до вечера, будет осуществляться подвоз воды.

Фото: Амур.инфо

Ранее Амур.инфо сообщало о порывах на теплотрассе. 20 ноября произошла авария, из-за которой от теплоснабжения временно были отключены 124 дома, расположенных в районе улиц Кузнечная – Пушкина – Ленина – Октябрьская. 5 и 6 декабря порыв устраняли в районе дома № 2 по улице 50-летия Октября. Люди около суток оставались без воды и тепла.