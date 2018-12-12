В Москве студент совершил самоубийство с сестрой бывшей девушки

Вечером в понедельник, 10 декабря, у подъезда одного из домов в городе Московском (Новая Москва) были найдены тела юноши и девушки. Жильцы рассказали, что незадолго до этого видели, как молодые люди выходят на общий балкон на 12-м этаже.

Приехавшие на место сотрудники полиции установили личность молодого человека. 18-летний Никита Шестаков учился в МАИ (Московский авиационный институт). В Новую Москву юноша приехал навестить бабушку. Девушку звали София, она была сестрой-близнецом бывшей девушки Никиты.

На своей странице «ВКонтакте» Никита оставил длинное письмо, в котором извинился перед всеми друзьями, родственниками и знакомыми. «Я устал. Меня раздавило. Я больше не могу справляться с трудностями», – признался юноша. Он объяснил, что расставание с любимой, институт и нервная обстановка во время сессии оказались для него слишком большим грузом. Никита жил не в самой благополучной семье: его отец пил, а бабушка так и не смогла заменить рано умершую мать.

Также парень в прощальном письме написал завещание: «Наушники Samsung Gear IconX, зарядку к ним, телефон Samsung Galaxy J7, и все провода из портфеля моего, если уцелеют при падении, хочу, что бы достались моей любимой девушке Александре. Отпечаток пальца её ещё в телефоне. Если нужен будет графический пароль, то она его знает. Аккаунт от Steam'a Ване. Пусть играет на здоровье. Если не сможет войти, то пусть сбросит пароль. Надо будет с телефоном ещё побадаться из-за Steam Guard'а, но он сможет, он умный. Компьютер... если он нужен будет отцу, то пускай останется. А если нет, то тоже отдайте его моей любимой. Меня же прошу кремировать. Или просто закопать в земле. Но я против религии. Никаких отпеваний и молитв».

Погибшая девушка не оставила никакой записки. Неизвестно, зачем она пошла в дом вместе с юношей. К тому же стало известно, что Никита не планировал ни с кем встречаться, сообщает Cosmo.ru.