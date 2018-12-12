Военные в Приамурье запустят радиозонд в верхние слои стратосферы

В артиллерийском соединении ВВО в Приамурье стартовал сбор со специалистами артиллерийской разведки округа. В рамках этого сбора военные на практике проведут работу на модернизированном радиопеленгационном метеорологическом комплексе «Улыбка» и запустят зонд в верхние слои стратосферы.

На базе артиллерийского соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Амурской области, стартовал специальный сбор с начальниками подразделений артиллерийской разведки округа. В ходе занятий будет проверен уровень профессиональной подготовки офицеров, освоены современные разведывательные комплексы, а также изучена тактика и способы действий подразделений артиллерийской разведки в современных военных конфликтах.

Офицеры усовершенствуют практические навыки в работе на звукометрическом комплексе АЗК-7, станции наземной артиллерийской разведки СНАР-10, беспилотных летательных аппаратах, а также ряде других современных оптических, и радиолокационных комплексов разведки. Работа на комплексах будет осуществляться по реальным засечкам взрывов средств имитации и проведением практических расчетов для артиллерийской стрельбы в полевых условиях.

В один из дней на практике будет осуществлена работа на модернизированном радиопеленгационном метеорологическом комплексе «Улыбка». Специалисты запустят радиозонд в верхние слои стратосферы на расстояние около 40 километров от поверхности земли. С помощью аппарата будут собраны данные о температуре, влажности, направлении и скорости ветра в разных слоях атмосферы для определения поправок для стрельбы дальнобойной артиллерии. В мероприятиях задействовано около 200 военнослужащих ВВО, сообщает сайт Минобороны.