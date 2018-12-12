В Китае наложили табу на продажи айфонов из США: обзор прессы

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В одной из пермских школ появилась система распознавания лиц; хакеры украли в московских банках более миллиарда; Владивостоку благодаря смене статуса полагаются новые поступления на усовершенствование программ во всех значимых сферах жизни. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

«Российская газета» пишет, что в одной из пермских школ появилась система распознавания лиц. Для того чтобы пройти на территорию школы (или выйти оттуда), все школьники, педагоги, родители проходят через турникет, в который вмонтирована фотокамера, фиксирующая лицо каждого. По карте школьника (они были введены ранее) посторонний человек войти в школу не сможет. Бесполезно и прикрывать лицо тетрадкой или учебником. Для родителя, который впервые идет в школу, достаточно заглянуть в «киоск саморегистрации», сканировать там свой паспорт, сфотографироваться, пройти проверку на подлинность документов в ближайшем УВД и получить разовый пропуск. Всего-то.

Также в номере

Если продолжать публикации о новых технологиях, то придется рассказать о том, как компьютерные воры украли у нескольких московских банков более миллиарда рублей (как считает следствие, организовал преступную группировку гражданин Украины), как мошенники списали со счетов пенсионеров более 10 миллионов рублей (это разные материалы), как в Китае запретили продажи американских айфонов (своего добра хватает) ну и т.д. Я же остановился на публикации о том, как повлияет перенос столицы ДФО на жизнь дальневосточников. И об этом чуть подробнее.

Напишут же такое

Так вот, о том, что хорошего в том, что столицей Дальнего Востока станет Владивосток. Узнал, что для жителей Приморья появится возможность увидеть перспективы карьерного роста для молодежи, будут созданы новые рабочие места (с одной стороны, получается, остальным – фиг с маслом, с другой стороны, там что, новые заводы-фабрики откроют?).

Далее: это дополнительные средства, которые придут во Владивосток. Пишут, что деньги пойдут на усовершенствование программ во всех значимых сферах жизни: улучшат дороги, повысят доступность высокотехнологичной медпомощи, повысят качество образования. Что еще… Еще крупные компании смогут там открывать головные офисы.

Внимательно изучив эти аргументы, подумал, что неплохо было бы хотя бы на время перенести столицу, например, в деревню Маргаритовка Мазановского района. И далее – по всем остальным населенным пунктам. А?

Очень интересно

«Моя Мадонна». Из тех материалов, что успел прочесть, назову тот, в котором говорится об уничтожении природы золотодобытчиками, тот, где рассказывают о том, что думают о нашей области приезжие, и тот, где говорится, что делать, если муж хочет, чтобы жена сделала грудь побольше. Нда…

Зачитался я интервью с музыкантом Валентиной Базановой. А почему зачитался? А потому что давно знаком с ее творчеством. Валя – интересная певица, и интервью с ней интересное, и вы не прогадаете, если найдете газету и прочитаете то, что я назвал, и многое другое.

Вам статья

Давайте полистаем «АиФ». Тут тоже о природе. О том, что оставим после себя. Этому посвящен целый разворот. Но писать и публиковать можно сколь угодно много, был бы толк. Но кто сейчас обращает внимание на публикации, пусть и на целый разворот?!

Еще в еженедельнике о том, что можно не беспокоиться по поводу передачи Курил Японии. Сам полпред Трутнев говорит, что обговаривается лишь возможность совместной экономической деятельности. Ну, если Трутнев сказал…

Вспомнив между делом о разных обещаниях, в том числе и ельцинском «лечь на рельсы» и о неприкосновенности пенсии, перешел к спору о сале – полезно оно или вредно. Очень внимательно читал. Подумал, что и вы с таким же вниманием отнесетесь к салу.

На посошок

Завершим обзор «Комсомольской правдой». Думаю, вас явно заинтересует статья о 101-м бензине – откуда он свалился и почему на фоне вялотекущей борьбы с ростом цен на топливо вдруг стали продавать бензин по 70 рублей за литр.

Изучив этот вопрос, переключайтесь на публикацию, где говорится о том, что на «Золотой миле» появится храм в виде ракеты. Проведя ассоциативную цепочку «ракета-небо-бог» и отогнав крамольную мысль о крепчании маразма, займитесь чтением заметок о том, что Дмитрий Медведев запретил продавать «Боярышник» дешевле водки и что Никита Михалков выказал уверенность, что все несчастья, обрушивающиеся на Землю – это кара божья. Так и не смог я отогнать мысли о крепчающем маразме.