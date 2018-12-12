Еще у пятерых диких животных в Приамурье выявлено бешенство

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В Амурской области продолжается отстрел диких хищников для проведения эпизоотического мониторинга заболевания бешенством. Недавно были выявлены новые заболевшие особи.

В ходе проведения лабораторных исследований 10 декабря специалисты обнаружили антигены вируса бешенства в тканях головного мозга 3 лисиц и 2 енотовидных собак, сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Амурской области.

Ведомство напоминает о необходимости профилактической вакцинации домашних животных. Также амурчанам следует не допускать контактов с дикими и безнадзорными животными. В случаях происшествий о них необходимо сразу сообщать ветеринарным специалистам.

Ранее было известно о выявлении бешенства у семи диких животных в Приамурье.

Как сообщало Амур.инфо, 13 ноября стало известно о том, что в Амурской области впервые за много лет у коровы зарегистрировали бешенство. А 15 ноября в селе Поярково Михайловского района была замечена лисица с признаками бешенства.