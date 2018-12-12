Небольшая облачность и слабый ветер: прогноз погоды на 12 декабря в Приамурье

В среду, 12 декабря, в Амурской области ожидается небольшая облачность, без осадков. По северо-востоку местами пройдет слабый снег. В северных районах может похолодать до 30 градусов мороза.

В южных районах области дует слабый, переменный ветер. Температура воздуха опустится до 17…22 градусов.

В северных районах будет властвовать восточный ветер, он разовьет скорость от 1 до 6 метров в секунду. Уличные термометры покажут от 20 до 25 градусов ниже нуля, местами похолодает до 30 градусов мороза.

В Благовещенске ясно, без осадков, ветер слабый. Температура воздуха днем – около 18 градусов со знаком минус, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.