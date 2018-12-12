Белогорск не согласился с тарифом за вывоз мусора

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Переход на новую систему обращения с коммунальными отходами обсудили в администрации Белогорска. Рабочую группу из представителей министерства ЖКХ, управления регулирования цен и тарифов, и компании «Трансэкосервис» возглавил министр ЖКХ области Сергей Гордеев.

Участниками встречи стали главы Белогорска, Белогорского, Ромненского, Серышевского и Октябрьского районов, объединенных в кластер № 2, а также представители управляющих компаний.

С 1 января 2019 года собственники жилья будут обязаны оплачивать коммунальную услугу по обращению с ТБО по договорам с региональными операторами. Сбором, транспортированием, обработкой, утилизацией, обезвреживанием, захоронением мусора будут заниматься пять обществ с ограниченной ответственностью.

Глава Белогорска Станислав Мелюков отметил, что размер тарифа для Белогорска самый высокий в Амурской области – 615,94 рубля за кубометр. По подсчетам специалистов, плата за вывоз мусора с 1 января 2019 года увеличится вдвое и составит 5,45 рубля за 1 квадратный метр благоустроенных квартир Белогорска и 2,72 рубля для неблагоустроенного жилья.

При этом ожидается резкий рост расходов (в 5-6 раз) образовательных организаций города на оплату за вывоз мусора. В настоящее время школы и детские сады рассчитываются за эту услугу по факту. С нового года расчет платы будет производиться уже по нормативу. Это дополнительные траты городского бюджета.

Власти Белогорска договорились с начальником управления госрегулирования цен и тарифов области о направлении 12 декабря рабочей группы по вопросу формирования тарифа на услугу регионального оператора для кластера № 2.

«У администрации Белогорска есть серьезные опасения, что муниципалитет может оказаться на грани мусорного коллапса. С 1 января все полномочия по вывозу и утилизации бытовых отходов переходят к региональному оператору. Муниципалитет никаким образом не может повлиять на эту ситуацию. Считаем, что проблема нашего кластера в том, что региональный оператор не совсем готов к тому, чтобы выполнять работу. Первые сложности мы ожидаем в период новогодних праздников, когда, по нашему мнению, мусор не будет оперативно вывозиться, как раньше. Затем вопросы появятся у населения, когда они начнут получать квитанции по оплате уборки и вывоза мусора», – заявил Станислав Мелюков.

Вопрос организации вывоза мусора обсудят на ближайшем заседании Белогорского горсовета, сообщает пресс-служба администрации города.