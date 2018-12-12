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12декабря
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сегодня, 08:48 16

Белогорск не согласился с тарифом за вывоз мусора

Белогорск не согласился с тарифом за вывоз мусора
Фото: Амур.инфо

Переход на новую систему обращения с коммунальными отходами обсудили в администрации Белогорска. Рабочую группу из представителей министерства ЖКХ, управления регулирования цен и тарифов, и компании «Трансэкосервис» возглавил министр ЖКХ области Сергей Гордеев.

Участниками встречи стали главы Белогорска, Белогорского, Ромненского, Серышевского и Октябрьского районов, объединенных в кластер № 2, а также представители управляющих компаний.

С 1 января 2019 года собственники жилья будут обязаны оплачивать коммунальную услугу по обращению с ТБО по договорам с региональными операторами. Сбором, транспортированием, обработкой, утилизацией, обезвреживанием, захоронением мусора будут заниматься пять обществ с ограниченной ответственностью.

Глава Белогорска Станислав Мелюков отметил, что размер тарифа для Белогорска самый высокий в Амурской области – 615,94 рубля за кубометр. По подсчетам специалистов, плата за вывоз мусора с 1 января 2019 года увеличится вдвое и составит 5,45 рубля за 1 квадратный метр благоустроенных квартир Белогорска и 2,72 рубля для неблагоустроенного жилья.

При этом ожидается резкий рост расходов (в 5-6 раз) образовательных организаций города на оплату за вывоз мусора. В настоящее время школы и детские сады рассчитываются за эту услугу по факту. С нового года расчет платы будет производиться уже по нормативу. Это дополнительные траты городского бюджета.

Власти Белогорска договорились с начальником управления госрегулирования цен и тарифов области о направлении 12 декабря рабочей группы по вопросу формирования тарифа на услугу регионального оператора для кластера № 2.

«У администрации Белогорска есть серьезные опасения, что муниципалитет может оказаться на грани мусорного коллапса. С 1 января все полномочия по вывозу и утилизации бытовых отходов переходят к региональному оператору. Муниципалитет никаким образом не может повлиять на эту ситуацию. Считаем, что проблема нашего кластера в том, что региональный оператор не совсем готов к тому, чтобы выполнять работу. Первые сложности мы ожидаем в период новогодних праздников, когда, по нашему мнению, мусор не будет оперативно вывозиться, как раньше. Затем вопросы появятся у населения, когда они начнут получать квитанции по оплате уборки и вывоза мусора», – заявил Станислав Мелюков.

Вопрос организации вывоза мусора обсудят на ближайшем заседании Белогорского горсовета, сообщает пресс-служба администрации города.

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#администрация Белогорска #ЖКХ

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Комментарии
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  • Политикum

    Политикum
    3 часа назад

    Согласен на 100%. Еще бы добавил вопрос если один человек проживает в квартире в 90 кв.метров, почему он должен платить за каждый квадрат? А не по числу фактически проживающих?

  • virusss86

    virusss86
    2 часа назад

    Просто как они себе это представляют? 5 ооо получает вдвое больше денег и не за что не отвечает! идеальная схема!

  • vladimirna

    vladimirna
    2 часа назад

    конечно не согласны, этож не ип мелюкова будет заниматся

  • AmurLand

    AmurLand
    2 часа назад

    сейчас вывозят не в убыток. а станут ещё больше не в убыток? рационального звена ноль. в частном секторе вообще не пойми что будет происходить

  • RoMich

    RoMich
    2 часа назад

    AmurLand

    сейчас вывозят не в убыток. а станут ещё больше не в убыток? рационального звена ноль. в частном секторе вообще не пойми что будет происходить



    Частный сектор тоже по нормативам обязан будет платить???

  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    кто-нибудь может назвать закон, который за последние лет 5 был принят для улучшения жизни граждан? что ни закон, то уродство. переход на оплату вывоза мусора с площади - это нужно быть конкретным циником, чтобы до такого додуматься. до первого января в 88 метрах проживало 4 человека и после 1 января ничего не изменится. не все 88 метров загажены так, что тоннами нужно выводить мусор. с какого ... я должен с января платить больше? может тоже уже пора одеть желтые жилетки, взять все мусорные баки и выставить их на улице перед мэрией и правительством? ну сколько можно молча терпеть этот беспредел и маразматиков, которые не думая печатают законы под свои бизнес-интересы!?

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    RoMich

    AmurLand

    сейчас вывозят не в убыток. а станут ещё больше не в убыток? рационального звена ноль. в частном секторе вообще не пойми что будет происходить



    Частный сектор тоже по нормативам обязан будет платить???



    Ага, предлагаю с кадастрового плана участка.

  • тт

    тт
    1 час назад

    Садовые участки ещё не отарифили.

  • RoMich

    RoMich
    1 час назад

    тт

    Садовые участки ещё не отарифили.



    Лестничные клетки, чердаки, подвалы, гаражи,...

  • Раззява

    Раззява
    1 час назад

    интересно ... а вот например ТСЖ могут же заключать договора как те же детские сады - по количеству. т.е. по факту?

    Так можно им совем сделать ход конём - тупо перевернуть свои контейнеры вверх дном и выносить мусор в соседские)

    и вот как тогда жильцов заставишь кидать именно в свой? за ручку ловить с полицией?

    Так же могут поступать и владельцы магазинов - вообще в мусорки на перекрёстках ввсё сбрасывать - пущай ГСТК (или кто там щас) - вывозят.

    Можно сабботировать систему вхлам.

  • Kotik2011

    Kotik2011
    1 час назад

    Вот вот, главное в информсообщении - мусорный коллапс, нигде не нашел внятного разъяснения, как и куда будут вывозить мусор, сколько техники у «Полигона», кто будет убирать мусор (несанкционированные свалки) на контейнерных площадках, во дворах, например возле трансформаторных подстанций, сейчас этим занимаются управляйки. Слышно только о тарифах. Что, летом будем плодить тараканов и крыс?

  • Елена Nakhodka

    Елена Nakhodka
    1 час назад

    Раззява

    интересно ... а вот например ТСЖ могут же заключать договора как те же детские сады - по количеству. т.е. по факту?



    Читаем внимательно "В настоящее время школы и детские сады рассчитываются за эту услугу по факту. С нового года расчет платы будет производиться уже по нормативу. "

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    Ясно что Гордеев коррупционер

  • тт

    тт
    41 минута назад

    RoMich
    тт

    Садовые участки ещё не отарифили.



    Лестничные клетки, чердаки, подвалы, гаражи,...


    Точно, забыли ввести мусорный ОДН и гаражи что-то пропустили, как же так то. И хде справедливость.

  • Kotik2011

    Kotik2011
    32 минуты назад

    Да, вот такой вопрос, сейчас цены на вывоз мусора сравнительно небольшие, но посмотрите на пригородные зоны Благовещенска, кругом кучи мусора. Был в этом году в командировках в нп Магдагачи, Сковародино, Тында, Райчихинск и тд, в пригородах тоже самое - горы, кучи мусора. Что, повышение тарифов улучшит ситуацию. А ведь про этот мусор нигде ни слова, главное бабло. PS: при принятии таких законов должны быть включены ограничители прибыли (дивидендов), например на 10 лет. Гитлер, осиновый кол ему в з ад, в 40 - ых вообще ограничил дивиденды в размере 6,6%, остальное в развитие производства. За 10% судейские не лезли бы в мусорный бизнес, потому что пахать надо, а прибыли не много, тогда бы остались люди, которые работали бы на перспективу. А не - рванул бабла, расплодил крыс и в сторону, я не я и хата не моя, разгребайте)))) И еще одно, все это очень напоминает то, как делили водоснабжение (собственно водоснабжение и водоотведение), там логики было намного больше. Но что мы получили, платим в два раза больше, а толку практически никакого. Как порывы магистралей были, так и остались, как воняло вокрруг станции перекачки фекалий в районе Шимановского- Зейской, так и воняет, как сбрасывали неочищенные стоки например в Бурхановку, так исбрасывают. А здесь гораздо хуже, непродуманные решения (хуже того решения, принятые только для съема бабла) ведут к напряжению в обществе, это и украинский Львов, и подмосковье и другие города. И главное этих деятелей не привлечешь потом к ответственности за халатность и вредительство, зад они уже сейчас прикрывают)))))

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    6 минут назад

    Политикum

    Согласен на 100%. Еще бы добавил вопрос если один человек проживает в квартире в 90 кв.метров, почему он должен платить за каждый квадрат? А не по числу фактически проживающих?



    Ибо нефиг.

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