Благовещенских школьников начали обучать основам предпринимательства

Благовещенские школьники разрабатывают свои бизнес-проекты. Пока обучение по федеральной программе «Ты – предприниматель!» проходит только в школе № 14. Для этого организаторы написали специальное пособие. И если даже слушатели курса не станут предпринимателями, то научатся мыслить нестандартно, станут предприимчивыми и юридически грамотными.

Одиннадцатиклассница Елизавета разрабатывает свою идею: она хочет создать в Благовещенске кафе, где можно обнимать и гладить котиков. «Почему это людям надо?» – спрашивает преподаватель у школьников. «Люди ходят в это кафе, потому что у одного из членов семьи аллергия», – предполагает ученица.

Другой школьник мечтает открыть студию звукозаписи и думает, как сделать этот проект конкурентоспособным. «Главная цель – заниматься любимым делом и получать от этого прибыль», – объясняет старшеклассник Роман Емельянов.

Доказать, что бизнес-идея нужна людям, аргументировать, что проект получит успех – непростая задача и для взрослых. Зато у школьников в арсенале есть нестандартное мышление и учебное пособие, которое для них разработали организаторы программы. В нем девять образовательных модулей: от поиска идеи до продвижения ее на рынок. Факультативный курс обучения для школьников рассчитан на 10 занятий с преподавателями.

«Рассказываем, делимся опытом. Наши предприниматели рассказывают, как найти и развить идею бизнеса, как превратить эту идею во что-то работающее, действующее», – говорит преподаватель курса «Ты – предприниматель!» Евгений Краснов.

Пособие находится в свободном доступе, оно размещено на сайте компании «Амурский бизнес-фарватер». После окончания первого, экспериментального курса юных предпринимателей книгу доработают для тиражирования в других школах Благовещенска и Амурской области. Развитие программы «Ты – предприниматель!» в регионе курирует министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.

«Запущен YouTube-канал, называется он "Амурский бизнес-фарватер", на различных площадках города проходит достаточно большое количество мероприятий, на которых предприниматели делятся своими идеями, получают информацию и находят партнеров», – сообщает заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Валентина Дацко.

Проект «Ты – предприниматель!» является общероссийским и рассчитан на помощь начинающим бизнесменам. Финансирование идет из федерального бюджета. Обучаться могут три категории: старшеклассники в возрасте от 14 до 17 лет, молодежь от 18 до 25 лет и молодые предприниматели, которым не исполнилось 35 лет. Для студентов и более взрослых начинающих предпринимателей будут проводить мероприятия бизнес-направленности. В их числе – Амурская инновационная выставка, тренинги, мастер-классы и skype-конференции с западными спикерами.