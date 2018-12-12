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Благовещенских школьников начали обучать основам предпринимательства

Благовещенских школьников начали обучать основам предпринимательства

Благовещенские школьники разрабатывают свои бизнес-проекты. Пока обучение по федеральной программе «Ты – предприниматель!» проходит только в школе № 14. Для этого организаторы написали специальное пособие. И если даже слушатели курса не станут предпринимателями, то научатся мыслить нестандартно, станут предприимчивыми и юридически грамотными.

Одиннадцатиклассница Елизавета разрабатывает свою идею: она хочет создать в Благовещенске кафе, где можно обнимать и гладить котиков. «Почему это людям надо?» – спрашивает преподаватель у школьников. «Люди ходят в это кафе, потому что у одного из членов семьи аллергия», – предполагает ученица.

Другой школьник мечтает открыть студию звукозаписи и думает, как сделать этот проект конкурентоспособным. «Главная цель – заниматься любимым делом и получать от этого прибыль», – объясняет старшеклассник Роман Емельянов.

Доказать, что бизнес-идея нужна людям, аргументировать, что проект получит успех – непростая задача и для взрослых. Зато у школьников в арсенале есть нестандартное мышление и учебное пособие, которое для них разработали организаторы программы. В нем девять образовательных модулей: от поиска идеи до продвижения ее на рынок. Факультативный курс обучения для школьников рассчитан на 10 занятий с преподавателями.

«Рассказываем, делимся опытом. Наши предприниматели рассказывают, как найти и развить идею бизнеса, как превратить эту идею во что-то работающее, действующее», – говорит преподаватель курса «Ты – предприниматель!» Евгений Краснов.

Пособие находится в свободном доступе, оно размещено на сайте компании «Амурский бизнес-фарватер». После окончания первого, экспериментального курса юных предпринимателей книгу доработают для тиражирования в других школах Благовещенска и Амурской области. Развитие программы «Ты – предприниматель!» в регионе курирует министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.

«Запущен YouTube-канал, называется он "Амурский бизнес-фарватер", на различных площадках города проходит достаточно большое количество мероприятий, на которых предприниматели делятся своими идеями, получают информацию и находят партнеров», – сообщает заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Валентина Дацко.

Проект «Ты – предприниматель!» является общероссийским и рассчитан на помощь начинающим бизнесменам. Финансирование идет из федерального бюджета. Обучаться могут три категории: старшеклассники в возрасте от 14 до 17 лет, молодежь от 18 до 25 лет и молодые предприниматели, которым не исполнилось 35 лет. Для студентов и более взрослых начинающих предпринимателей будут проводить мероприятия бизнес-направленности. В их числе – Амурская инновационная выставка, тренинги, мастер-классы и skype-конференции с западными спикерами.

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#бизнес #образование #школа #экономика

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Комментарии
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  • МАКСИМ MAX

    МАКСИМ MAX
    3 часа назад

    Будете воспитывать нашу молодежь в духе Джона Рокфеллера? Ну-ну, воспитывайте своих палачей по его 17 правилам:

    1. Всегда старайтесь превратить любую катастрофу в новую возможность.

    2. Не надо бояться больших расходов, надо бояться маленьких доходов.

    3. Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать деньги.

    4. Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений.

    5. Если ваша единственная цель — стать богатым, вы никогда не достигнете ее.

    6. Дружба, основанная на бизнесе, лучше, чем бизнес, основанный на дружбе.

    7. Знаете, что доставляет самое большое удовольствие? Видеть, как приходят дивиденды от вложенных усилий.

    8. Недостаточно просто поступать правильно, главное — это позволить людям знать, что вы поступаете правильно.

    9. Скорее наймут человека с энтузиазмом, чем того, который все знает.

    10. Хорошее управление состоит в том, чтобы показывать обычным людям, как сделать работу превосходных людей.

    11. Благодаря упорству, все, что угодно, — будь то правильное или нет, хорошее или плохое, — будет достигнуто.

    12. Никто никогда не догадывается, кем окажется в этой жизни, но всегда надо знать, что рожден для чего-то большего.

    13. Не бойтесь отказываться от хорошего в пользу отличного.

    14. Можете отчитаться за каждый заработанный миллион, кроме первого.

    15. Заработайте репутацию, и она будет работать на вас.

    16. Умение обращаться с людьми — это товар, который можно купить точно так же, как мы покупаем сахар или кофе. И заплатят за такое умение больше, чем за что-либо другое на свете.

    17. Нет другого качества, столь необходимого для успеха любого рода, как настойчивость. Настойчивость может преодолеть все, даже законы природы.

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