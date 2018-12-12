В центре Благовещенска в здании бывшего студенческого общежития откроется гостиница

Здание № 7 на улице Трудовой областного центра преображается Из областной собственности в частные руки бывшее студенческое общежитие продали около года назад. Вскоре оно будет принимать постояльцев.

Жилая пятиэтажка в самом центре города была продана в марте 2017 года. Аукцион состоялся 17 марта. Полувековое здание 1968 года постройки площадью около 3,5 тысячи квадратных метров и участок земли около двух тысяч квадратных метров были выставлено на аукцион за 30 452 000 рублей.

В аукционной документации указано, что решение о проведении торгов было вынесено на основании прогнозного плана (программы) приватизации областного имущества с 2017 по 2019 год, а также на основании приказа министерства имущественных отношений, подписанного в январе 2017 года.

Поначалу на участие заявились пять компаний, две из которых позже отозвали свои заявления.

В итоге на торги, которые состоялись 17 марта 2017 года, вышли три участника: ООО «ТРЕЙД ВОСТОК», ООО «Надежда» и Сторожкова Наталья Сергеевна. Аукционный шаг составлял чуть более 1,5 миллиона рублей. Из трех участников только ООО «ТРЕЙД ВОСТОК» решилось на повышение первоначальной цены.

«До третьего повторения аукционистом заявленной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену», – сказано в аукционной документации.

Таким образом, многоэтажное здание с большим земельным участком в центре города компания приобрела почти за 32 миллиона рублей.

Согласно открытым данным во всемирной Сети, учредителем компании, которая была зарегистрирована в октябре 2016 года, является Чжан Сяоли.

Много лет здание на Трудовой было в оперативном управлении Амурского педагогического колледжа – там располагалось студенческое общежитие № 4 коридорного типа.

Помещения в качестве служебного жилья получали и сотрудники педколледжа. Какое-то время в комнатах, как в эвакопункте, жили подтопленцы, пострадавшие от паводка 2013 года. Однако, когда выяснилось, что здание в аварийном состоянии и нуждается в капитальном ремонте, все жильцы его постепенно освободили.

В 2014 году журналистам «Альфа-канала» руководство педколледжа показывало заключение, в котором говорилось, что строение необходимо ремонтировать.

«На основании проведенного обследования здания общежития в связи с обнаруженными дефектами конструкций ... предварительное состояние конструкций здания оценивается как ограниченно работоспособное.

Необходимо срочное дополнительное детальное обследование фундаментов, наружных и внутренних стен с последующим проведением капитального ремонта здания и усилением несущих и ограждающих конструкций для восстановления их эксплуатационных свойств.

После проведения капитального ремонта и усиления несущих конструкций здание будет пригодно к эксплуатации в соответствии с функциональным назначением без ограничений», – говорилось в заключении.

Позднее в областном правительстве выступили с инициативой сделать в этом общежитии арендный дом для бюджетников, но депутаты законодательного собрания такое предложение не поддержали.

По наблюдениям жителей этого района, активные работы по преображению здания начались около полугода назад, и на сегодняшний день его не узнать. По имеющимся сведениям, на первом этаже будет обустроено кафе, а верхние этажи займет гостиница. Подробную информацию представители компании не разглашают.

Фото: архив Амур.инфо