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В центре Благовещенска в здании бывшего студенческого общежития откроется гостиница

В центре Благовещенска в здании бывшего студенческого общежития откроется гостиница

Здание № 7 на улице Трудовой областного центра преображается Из областной собственности в частные руки бывшее студенческое общежитие продали около года назад. Вскоре оно будет принимать постояльцев.

Жилая пятиэтажка в самом центре города была продана в марте 2017 года. Аукцион состоялся 17 марта. Полувековое здание 1968 года постройки площадью около 3,5 тысячи квадратных метров и участок земли около двух тысяч квадратных метров были выставлено на аукцион за 30 452 000 рублей.

В аукционной документации указано, что решение о проведении торгов было вынесено на основании прогнозного плана (программы) приватизации областного имущества с 2017 по 2019 год, а также на основании приказа министерства имущественных отношений, подписанного в январе 2017 года.

Поначалу на участие заявились пять компаний, две из которых позже отозвали свои заявления.

В итоге на торги, которые состоялись 17 марта 2017 года, вышли три участника: ООО «ТРЕЙД ВОСТОК», ООО «Надежда» и Сторожкова Наталья Сергеевна. Аукционный шаг составлял чуть более 1,5 миллиона рублей. Из трех участников только ООО «ТРЕЙД ВОСТОК» решилось на повышение первоначальной цены.

«До третьего повторения аукционистом заявленной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену», – сказано в аукционной документации.

Таким образом, многоэтажное здание с большим земельным участком в центре города компания приобрела почти за 32 миллиона рублей.

Согласно открытым данным во всемирной Сети, учредителем компании, которая была зарегистрирована в октябре 2016 года, является Чжан Сяоли.

Много лет здание на Трудовой было в оперативном управлении Амурского педагогического колледжа – там располагалось студенческое общежитие № 4 коридорного типа.

Помещения в качестве служебного жилья получали и сотрудники педколледжа. Какое-то время в комнатах, как в эвакопункте, жили подтопленцы, пострадавшие от паводка 2013 года. Однако, когда выяснилось, что здание в аварийном состоянии и нуждается в капитальном ремонте, все жильцы его постепенно освободили.

В 2014 году журналистам «Альфа-канала» руководство педколледжа показывало заключение, в котором говорилось, что строение необходимо ремонтировать.

«На основании проведенного обследования здания общежития в связи с обнаруженными дефектами конструкций ... предварительное состояние конструкций здания оценивается как ограниченно работоспособное.

Необходимо срочное дополнительное детальное обследование фундаментов, наружных и внутренних стен с последующим проведением капитального ремонта здания и усилением несущих и ограждающих конструкций для восстановления их эксплуатационных свойств.

После проведения капитального ремонта и усиления несущих конструкций здание будет пригодно к эксплуатации в соответствии с функциональным назначением без ограничений», – говорилось в заключении.

Позднее в областном правительстве выступили с инициативой сделать в этом общежитии арендный дом для бюджетников, но депутаты законодательного собрания такое предложение не поддержали.

По наблюдениям жителей этого района, активные работы по преображению здания начались около полугода назад, и на сегодняшний день его не узнать. По имеющимся сведениям, на первом этаже будет обустроено кафе, а верхние этажи займет гостиница. Подробную информацию представители компании не разглашают.

Фото: архив Амур.инфо

Просмотров всего: 3021

#строительство #студенты

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Комментарии
Показать все (38) Обсудить на форуме
  • MalySheff

    MalySheff
    4 часа назад

    Классно общагу отделали. И быстро, и стильно! Спасибо бизнесу! )

  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    вот как частный капитал может преобразить город. Жаль только, что китайский.

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    А студенты куда?

  • sabotazh

    sabotazh
    3 часа назад

    Вот как китай покупает Россию... Тут и путина не надо, сами отдаем... Пятиэтажный дом в центре города за 32 миллиона... В соседнем доме несколько квартир (в совокупности) так стоят... Чжао Минся - генеральный директор в ООО "Надежда", Чжан Сяоли - ООО "Трэйд Восток". Совпадение? Не думаю...

    Просто грамотно все сделано, три участника и даже ставочку подняли на один пункт...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    На сессии законодательного собрания я брал слово по этиому поводу, я УКАЗЫВАЛ что россию СКУПАЮТ владельцы ИНОСТРАННОГО капитала! Те, чьти деньги ДЕШЕВЛЕ чем наши рубли!.. Я спрашивал то, как так получается, что ЧАСТНИК имеет средства на покупку, ремонт и извлекает прибыль, в то время как город НЕ В СОСТОЯНИИ сделать ремонт и извлекать прибыль!.. А что мне ответил министр?.. Задача: продать государственную собственность!.. И ведь я Единоросам в Заксе это говолрю, и что, дцумаете они как-то реагируют?.. Штакетник из депутатов просто нажимает кнопки, ЗАЧЕМ вы делегируете во власть этих людей?

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    Сергей ТрушНа сессии законодательного собрания я брал слово по этиому поводу, я УКАЗЫВАЛ что россию СКУПАЮТ владельцы ИНОСТРАННОГО капитала! Те, чьти деньги ДЕШЕВЛЕ чем наши рубли!.. Я спрашивал то, как так получается, что ЧАСТНИК имеет средства на покупку, ремонт и извлекает прибыль, в то время как город НЕ В СОСТОЯНИИ сделать ремонт и извлекать прибыль!.. А что мне ответил министр?.. Задача: продать государственную собственность!.. И ведь я Единоросам в Заксе это говолрю, и что, дцумаете они как-то реагируют?.. Штакетник из депутатов просто нажимает кнопки, ЗАЧЕМ вы делегируете во власть этих людей?


    есть примеры , когда город извлекает прибыль из магазинов, гостиниц, домов? Выделят деньги, которые благополучно уйдут в песок , как с Натальино и виноватых не будет. Не может город заниматься предпринимательством, потому что там сидят чиновники , а не предприниматели, и которые к тому же еще не прочь нагреть свой карман за счет государства.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    3 часа назад

    9 тысяч квадратный метр(((

  • Тодд

    Тодд
    3 часа назад



    Полувековое здание 1968 года постройки площадью около 3,5 тысячи квадратных метров и участок земли около двух тысяч квадратных метров были выставлено на аукцион за 30 452 000 рублей.



    Жаль, что не я прокурор области.

    Да, у меня дом в деревне 1890 года постройки, 120 кв.м, был оценен 2,5 млн.руб. Теперь я из-за такой кадастровой цены плачу не хилый налог. При этом дом деревянный, на ладан дышит. А тут, в центре Благовещенска, не совсем уж и разваленный кирпичный дом всего 30,5 ляма. Ну, не знаю, опускаю руки. Да тут, снеси его, построй новый 10-15 этажный дом, куда больше можно было заработать.

    Ну, и где наш ОНФ?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    alex 3

    Сергей Труш

    На сессии законодательного собрания я брал слово по этиому поводу, я УКАЗЫВАЛ что россию СКУПАЮТ владельцы ИНОСТРАННОГО капитала! Те, чьти деньги ДЕШЕВЛЕ чем наши рубли!.. Я спрашивал то, как так получается, что ЧАСТНИК имеет средства на покупку, ремонт и извлекает прибыль, в то время как город НЕ В СОСТОЯНИИ сделать ремонт и извлекать прибыль!.. А что мне ответил министр?.. Задача: продать государственную собственность!.. И ведь я Единоросам в Заксе это говолрю, и что, дцумаете они как-то реагируют?.. Штакетник из депутатов просто нажимает кнопки, ЗАЧЕМ вы делегируете во власть этих людей?



    есть примеры , когда город извлекает прибыль из магазинов, гостиниц, домов? Выделят деньги, которые благополучно уйдут в песок , как с Натальино и виноватых не будет. Не может город заниматься предпринимательством, потому что там сидят чиновники , а не предприниматели, и которые к тому же еще не прочь нагреть свой карман за счет государства.



    ??!! .. Александр, сможете опровергнуть вот это утверждение:1) Что такое рынок?

    2) Чем капитализм отличается от социализма?

    3) Что такое государственная собственность на средства производства?

    4) Что такое частная собственность на средства производства?

    5) Чем отличается работа наёмного директора и наёмных рабочих на частном предприятии, от работы наёмного директора и наёмных рабочих на государственном предприятии?

    6) Какие цели преследуют люди устраиваясь на работу?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Саша, напомню, если ты не знал, в чиновники идут те, кто преследует интересы предпренимателей, они или сами в прошлом предпрениматели, или у них успешные дети-предприниматели, а идут в чяиновники, чтобы скупать по дешёвке то, на чём потом зарабатывают бабло, которео присваивают единолично. Ты всеръёз решил, что предпрениматели, это агнцы, которые стремятья сделать мир лучше? :))))))))))))))))

    Что сложно организовать мобильный жилой фонд из этих площадей что мешает организовать доходные дома? Ты вообще знаком с теорией экономики?

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    Сергей ТрушСаша, напомню, если ты не знал, в чиновники идут те, кто преследует интересы предпренимателей, они или сами в прошлом предпрениматели, или у них успешные дети-предприниматели, а идут в чяиновники, чтобы скупать по дешёвке то, на чём потом зарабатывают бабло, которео присваивают единолично. Ты всеръёз решил, что предпрениматели, это агнцы, которые стремятья сделать мир лучше? :))))))))))))))))

    Что сложно организовать мобильный жилой фонд из этих площадей что мешает организовать доходные дома? Ты вообще знаком с теорией экономики?


    Примеры, Сергей, примеры, что бы люди видели как это красиво и выгодно ! Гладко то в теории. Приведи примеры. Универмаг? Детский мир? Книжный мир? Две богодельни закрыли, третья еле дышит.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Примеры ЧЕГО? Того, как помещения ОТЖАЛИ в частную собственность и сидят на ренте бывшие чиновники администрации?? Ты вообще понимаешь, ЧТО ПИШЕШЬ?.. Ты причинно следственные связи умеешь выстраивать?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    ??!! .. Александр, сможете опровергнуть вот это утверждение:

    Что такое рынок?

    Чем капитализм отличается от социализма?

    Что такое государственная собственность на средства производства?

    Что такое частная собственность на средства производства?

    Чем отличается работа наёмного директора и наёмных рабочих на частном предприятии, от работы наёмного директора и наёмных рабочих на государственном предприятии?

    Какие цели преследуют люди устраиваясь на работу?

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Ну... хоть одну общагу облагородили.

    А что с общагой на Хмельницкого-Красноармейской? Ждут когда ее рыночная цена упадет рублей до ста?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Собственно, этого комментария достаточно, чтобы понимать - ратует за ПРОДАЖУ страны китайцам, он, собственно, этим и барыжит.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Вона чо!

    Это оказывается Попов всю страну иностранцам продал.

    К ответу его!

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Собственно, этого комментария достаточно, чтобы понимать - ратует за ПРОДАЖУ страны китайцам, он, собственно, этим и барыжит.



    А хто это?

    Хмык что ли?

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    Сергей Труш

    ??!! .. Александр, сможете опровергнуть вот это утверждение:

    Что такое рынок?

    Чем капитализм отличается от социализма?

    Что такое государственная собственность на средства производства?

    Что такое частная собственность на средства производства?

    Чем отличается работа наёмного директора и наёмных рабочих на частном предприятии, от работы наёмного директора и наёмных рабочих на государственном предприятии?

    Какие цели преследуют люди устраиваясь на работу?



    Сергей Труш, видимо, не различает понятия "утверждение" и "вопрос", а также "опровергнуть" и "ответить".

  • Di

    Di
    2 часа назад

    Общагу конечно не узнать, с одной стороны это хорошо, что в порядок привели и красиво сделали. Но возникает вопрос, а студенты педколледжа теперь где жить будут?

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Собственно, этого комментария достаточно, чтобы понимать - ратует за ПРОДАЖУ страны китайцам, он, собственно, этим и барыжит.



    Не, ну так-то луше, несомненно:

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Myxira

    Сергей Труш

    Собственно, этого комментария достаточно, чтобы понимать - ратует за ПРОДАЖУ страны китайцам, он, собственно, этим и барыжит.



    Не, ну так-то луше, несомненно:



    Причём тут ЛУЧШЕ, а?.. Зачем вот эту свою дурь приписывать людям? Что мешает вложить средства и сделать ДОХОДНЫЙ дом или мобилизационынй жилой фонд? Что мешает сделать гостинницу? Почему общежитие стало неэфективным а студенты теперь ГДЕ живут?.. Квартиры снимают? Так а почему тогда оплата ЧАСТНОГО жилья это эффективно а оплата муниципальнйо собственности, это НЕ эффективно?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    nerro

    Сергей Труш

    ??!! .. Александр, сможете опровергнуть вот это утверждение:

    Что такое рынок?

    Чем капитализм отличается от социализма?

    Что такое государственная собственность на средства производства?

    Что такое частная собственность на средства производства?

    Чем отличается работа наёмного директора и наёмных рабочих на частном предприятии, от работы наёмного директора и наёмных рабочих на государственном предприятии?

    Какие цели преследуют люди устраиваясь на работу?



    Сергей Труш, видимо, не различает понятия "утверждение" и "вопрос", а также "опровергнуть" и "ответить".



    Ещё раз повторю, вы В СОСТОЯНИИ ответить?

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Сергей Труш

    Myxira

    Сергей Труш

    Собственно, этого комментария достаточно, чтобы понимать - Андрей Попов ратует за ПРОДАЖУ страны китайцам, он, собственно, этим и барыжит.



    Не, ну так-то луше, несомненно:



    Причём тут ЛУЧШЕ, а?.. Зачем вот эту свою дурь приписывать людям? Что мешает вложить средства и сделать ДОХОДНЫЙ дом или мобилизационынй жилой фонд? Что мешает сделать гостинницу? Почему общежитие стало неэфективным а студенты теперь ГДЕ живут?.. Квартиры снимают? Так а почему тогда оплата ЧАСТНОГО жилья это эффективно а оплата муниципальнйо собственности, это НЕ эффективно?



    Так и что мешает? Может, прохиндеи во власти?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    А ну, давайте ка устроим викторину!.. Мм?.. угадаете с ТРЁХ РАЗ?

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Сергей Труш

    А ну, давайте ка устроим викторину!.. Мм?.. угадаете с ТРЁХ РАЗ?



    Три!



    Я угадал.



  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Myxira
    Сергей Труш

    Myxira

    Сергей Труш

    Собственно, этого комментария достаточно, чтобы понимать - Андрей Попов ратует за ПРОДАЖУ страны китайцам, он, собственно, этим и барыжит.



    Не, ну так-то луше, несомненно:



    Причём тут ЛУЧШЕ, а?.. Зачем вот эту свою дурь приписывать людям? Что мешает вложить средства и сделать ДОХОДНЫЙ дом или мобилизационынй жилой фонд? Что мешает сделать гостинницу? Почему общежитие стало неэфективным а студенты теперь ГДЕ живут?.. Квартиры снимают? Так а почему тогда оплата ЧАСТНОГО жилья это эффективно а оплата муниципальнйо собственности, это НЕ эффективно?



    Так и что мешает? Может, прохиндеи во власти?


    один депутат/ чиновник уже выпросил 35 млн халявных денег на горнолыжный курорт и десяточек эвенкийскую деревню. Вот и пример! Не свои деньги-не пахнут, за них отвечать не нужно. Вот и эти общаги, та же судьба ждет, если из них "депутатский корпус" возьмется делать "коммерчески-выгодный проЭкт" (повторяюсь конэшно, но это для тех кто на бронике)

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    ну так что с ответами, Саша? каким образом определяют степень потребности? Какое место в опредлении, так называемой, эффективности занимает спрос, кто формирует и создаёт спрос?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    alex 3

    Myxira

    Сергей Труш

    Myxira

    Сергей Труш

    Собственно, этого комментария достаточно, чтобы понимать - Андрей Попов ратует за ПРОДАЖУ страны китайцам, он, собственно, этим и барыжит.


    Не, ну так-то луше, несомненно:



    Причём тут ЛУЧШЕ, а?.. Зачем вот эту свою дурь приписывать людям? Что мешает вложить средства и сделать ДОХОДНЫЙ дом или мобилизационынй жилой фонд? Что мешает сделать гостинницу? Почему общежитие стало неэфективным а студенты теперь ГДЕ живут?.. Квартиры снимают? Так а почему тогда оплата ЧАСТНОГО жилья это эффективно а оплата муниципальнйо собственности, это НЕ эффективно?


    Так и что мешает? Может, прохиндеи во власти?


    один депутат/ чиновник уже выпросил 35 млн халявных денег на горнолыжный курорт и десяточек эвенкийскую деревню. Вот и пример! Не свои деньги-не пахнут, за них отвечать не нужно. Вот и эти общаги, та же судьба ждет, если из них "депутатский корпус" возьмется делать "коммерчески-выгодный проЭкт" (повторяюсь конэшно, но это для тех кто на бронике)



    чем ответственность у частника отличается от отвественности чиновника?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Как так получается, что у безответственного чиновника появляется ответственный сын, который становится успешным предпренимателем? Есть примеры успешных коммерческих предприятий, где его руководитель не являлся бы никак не связан с бюджетом?

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Сергей Труш
    alex 3

    Myxira

    Сергей Труш

    Myxira

    Сергей Труш

    Собственно, этого комментария достаточно, чтобы понимать - Андрей Попов ратует за ПРОДАЖУ страны китайцам, он, собственно, этим и барыжит.


    Не, ну так-то луше, несомненно:



    Причём тут ЛУЧШЕ, а?.. Зачем вот эту свою дурь приписывать людям? Что мешает вложить средства и сделать ДОХОДНЫЙ дом или мобилизационынй жилой фонд? Что мешает сделать гостинницу? Почему общежитие стало неэфективным а студенты теперь ГДЕ живут?.. Квартиры снимают? Так а почему тогда оплата ЧАСТНОГО жилья это эффективно а оплата муниципальнйо собственности, это НЕ эффективно?


    Так и что мешает? Может, прохиндеи во власти?


    один депутат/ чиновник уже выпросил 35 млн халявных денег на горнолыжный курорт и десяточек эвенкийскую деревню. Вот и пример! Не свои деньги-не пахнут, за них отвечать не нужно. Вот и эти общаги, та же судьба ждет, если из них "депутатский корпус" возьмется делать "коммерчески-выгодный проЭкт" (повторяюсь конэшно, но это для тех кто на бронике)



    чем ответственность у частника отличается от отвественности чиновника?


    это точнее тебе скажет тот кто эти денежки потратил? )))))

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    А когда открытие?

    На какое число с девчонками договариваться?

    С девчонками "лёгонького" поведения?

  • ay

    ay
    1 час назад

    нету хозяина в городе, нету. студенток - в съёмные хаты. здание - за бесценок китайцким бизнесменам. гроши = 32 ляма - городу (?). кстати, а разница была? между тем, что упало городу и в чей-то карман. фублин, а не сделка. бездари! только и могут попам недвигу разбазаривать дарить, да китов с узбкеками облагодетельствовать.

  • ay

    ay
    1 час назад

    MalySheff

    Классно общагу отделали. И быстро, и стильно! Спасибо бизнесу! )



    не. не быстро. её почти два года отде... обделывали.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Хмык

    Ну... хоть одну общагу облагородили.

    А что с общагой на Хмельницкого-Красноармейской? Ждут когда ее рыночная цена упадет рублей до ста?



    Это годами отработанная практика властей.

    Сначала обанкротить до минимальной цены, затем выкупить (продать за вознаграждение не облагаемое налогом) через подставных лиц.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    alex 3

    Сергей Труш

    alex 3

    Myxira

    Сергей Труш

    Myxira

    Сергей Труш

    Собственно, этого комментария достаточно, чтобы понимать - Андрей Попов ратует за ПРОДАЖУ страны китайцам, он, собственно, этим и барыжит.


    Не, ну так-то луше, несомненно:


    Причём тут ЛУЧШЕ, а?.. Зачем вот эту свою дурь приписывать людям? Что мешает вложить средства и сделать ДОХОДНЫЙ дом или мобилизационынй жилой фонд? Что мешает сделать гостинницу? Почему общежитие стало неэфективным а студенты теперь ГДЕ живут?.. Квартиры снимают? Так а почему тогда оплата ЧАСТНОГО жилья это эффективно а оплата муниципальнйо собственности, это НЕ эффективно?


    Так и что мешает? Может, прохиндеи во власти?


    один депутат/ чиновник уже выпросил 35 млн халявных денег на горнолыжный курорт и десяточек эвенкийскую деревню. Вот и пример! Не свои деньги-не пахнут, за них отвечать не нужно. Вот и эти общаги, та же судьба ждет, если из них "депутатский корпус" возьмется делать "коммерчески-выгодный проЭкт" (повторяюсь конэшно, но это для тех кто на бронике)


    чем ответственность у частника отличается от отвественности чиновника?


    это точнее тебе скажет тот кто эти денежки потратил? )))))



    Я тебе задал вопрос, ибо от тебя идёт твержденеи об эффективности частника. И так ты смолжешь на него ответить?

  • Лаконика

    Лаконика
    1 час назад

    Сергей Труш

    nerro

    Сергей Труш

    ??!! .. Александр, сможете опровергнуть вот это утверждение:

    Что такое рынок?

    Чем капитализм отличается от социализма?

    Что такое государственная собственность на средства производства?

    Что такое частная собственность на средства производства?

    Чем отличается работа наёмного директора и наёмных рабочих на частном предприятии, от работы наёмного директора и наёмных рабочих на государственном предприятии?

    Какие цели преследуют люди устраиваясь на работу?



    Сергей Труш, видимо, не различает понятия "утверждение" и "вопрос", а также "опровергнуть" и "ответить".



    Ещё раз повторю, вы В СОСТОЯНИИ ответить?



    Рыночная версия АвтоГены О_О

  • OLSEN

    OLSEN
    52 минуты назад

    Деревья вырубили(((

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    30 минут назад

    Отделали только фасад? Или внутри здания тоже все сделано?

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