Восточный гороскоп на 12 декабря: день Земляного Тигра

Фото: Астролог: Елена Войтович

Природный образ дня – это деревья, растущие в горах. Своими огромными корнями обвивают камни.

Отличный день для разных начинаний. Энергии дня все множат, поэтому можно заниматься инвестированием, приобретением имущества, открытием бизнеса и сети магазинов, начинать ремонт и строительство. Не стоит подписывать обременительные договора, так как сложно будет уложиться в срок. Не рекомендуется подавать иски в суд, решение вашего вопроса может затянуться. Постарайтесь сегодня увеличивать только хорошее. Не подходит этот день для свадьбы, так как предвещает повторный брак.

Энергии дня сталкиваются с представителями знака Обезьяны. У Обезьянок день окажется очень суетным и подвижным.

Свинкам, которым полезна стихия Земли, день принесет хорошую поддержку. Вам захочется что-то изменить, разрушить, переделать.

Змеюки, не стройте планы, день их изменит.

Обезьянам, Крысам и Драконам день приносит символ Путешествий, нужно быть более внимательными на дорогах.

Быки, не сидите дома, покажите себя окружающим. Сегодня вы самые сексуальные и привлекательные, используйте этот день для презентаций, новых знакомств, подписания партнерских соглашений.

Змеи, Петухи и Быки с легкостью расстанутся со своими деньгами. День им принес звезду Грабежа. Приобретение дорогостоящей техники отложите на другой день. Вы сегодня самые любимые покупатели в магазинах.

Свиньи, Кролики и Козы займутся самоанализом и самобичеванием.

Собаки могут почувствовать недомогание, день им приносит символ ослабления здоровья.

Дракончикам не рекомендуется посещать места повышенного скопления народа. День символизирует получение внезапной травмы.

Крысы, не начинайте проекты, от которых вы планируете получить быстрый результат. День символизирует потерю.

Обезьянки, рожденные в мае, и Змеи, рожденные в августе – вы попадаете в группу риска! Кредиты не брать, денег в долг не давать. Избегайте конфликтных ситуаций. Будьте максимально внимательными на дорогах. Осторожность с огнестрельным оружием, огнем, водой – не помешает. Прыжки с парашютом исключить. Хирургические вмешательства на сердце и глаза не рекомендуются, так как есть вероятность проведения повторной операции ил врачебной ошибки. Не лучший день для начала путешествий, особенно на самолете и по воде.

Астролог: Елена Войтович, может составить индивидуальный гороскоп