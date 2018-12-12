Гороскоп на 12 декабря: у Рыб загадочный день, а Раки изменят себе

Восход Солнца: 08:20

Заход Солнца: 16:26

Солнце в Стрельце.

Овен. Не обижайте своего партнера незаслуженно. Сегодня нужно тщательно продумывать свои слова, поскольку ваше настроение будет далеко от идеального.

Телец. Активные действия конкурентов могут заставить принять ряд важных мер, влияющих на ценовую политику, что может осложнить деятельность многих бизнесменов и предпринимателей.

Близнецы. Звезды советуют Близнецам во всех делах придерживаться золотой середины. Это позволит не только экстренно решить насущные задачи, но и пополниться опытом.

Рак. Если у тебя возникали мысли изменить свою внешность, завтра тот день, когда можно начать осуществлять эту идею в жизнь, конечно, если вы уже определились в выборе стиля.

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Лев. Болезнь этого дня может иметь острый характер, но чем активнее она проявляется, тем легче ее лечить, симптомы видны сразу. Очень хороший день для операций.

Дева. Не исключено, что сегодня переживания и беспочвенная тревога помешают ощутить себя счастливыми. Погрузившись в негативные эмоции, вы перестанете обращать внимание на приятные мелочи жизни.

Весы. Повышенная работоспособность, деловая активность и нестандартный подход к решению проблем принесут ощутимые результаты. Поддержка партнеров или влиятельных покровителей обеспечит успех в самых смелых и рискованных предприятиях.

Скорпион. Многие из представителей вашего знака приступят к решению серьезных задач. Знакомства окажутся яркими, а торжественные мероприятия - запоминающимися.

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Стрелец. Вы можете частично решить материальные проблемы за счет получения процентов или возврата давнего долга. Купите что-то новое, чтобы поднять себе настроение.

Козерог. Звезды советуют сегодня держать свое драгоценное мнение при себе, а если все-таки высказал – быть готовым пойти на компромисс и даже извиниться.

Водолей. Не исключено, что вы порадуетесь удаче, финансовому успеху, признанию ваших заслуг. Полагайтесь исключительно на себя и свои знания, которые помогут вам достичь значительных успехов.

Рыбы. Да к черту деньги, побалуйте себя на последние бумажки, а завтра новый день подарит новый доход. Возможно, сегодняшний день пройдет для Вас несколько загадочно, но очень скоро все загадки будут разгаданы.

Астролог: Вальдемар Небоходцев