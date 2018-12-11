Губернатор Амурской области вынес взыскания министру ЖКХ и зампреду правительства

Губернатор Амурской области вынес взыскания министру ЖКХ региона Сергею Гордееву и зампреду правительства региона Ольге Лысенко. Претензии к работе чиновников Василий Орлов высказал в ходе заседания правительства области.

Причиной взыскания Сергею Гордееву руководитель региона назвал предоставление некорректной информации о готовности к отопительному сезону. «Я имею в виду ситуацию в городе Циолковский, когда количество мазута на котельной не соответствует данным, которые предоставляются министерству. Вы как министр обязаны были удостовериться в наличии топлива на котельных и иметь верные данные», – сказал Василий Орлов.

Также ряд претензий глава области высказал в адрес зампреда по социальной работе. «В ходе командировки в Москву у меня состоялась встреча с омбудсменом по правам ребенка России Анной Кузнецовой. Она была посвящена итогам проверки, которая проводилась на территории Амурской области в ряде детских домов. Это недопустимо, когда в соцучреждениях органы опеки не бывают по полтора года. Нам были переданы материалы, которые мы завтра с коллегами обсудим в рамках совещания и выработаем тот план действий, который предстоит выполнить в ближайшее время. Я попросил омбудсмена провести повторную проверку примерно через полгода, чтобы объективно оценить, насколько качественно выполнены работы», – сказал глава региона.