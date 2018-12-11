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11декабря
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сегодня, 20:40 5

Губернатор Амурской области вынес взыскания министру ЖКХ и зампреду правительства

Губернатор Амурской области вынес взыскания министру ЖКХ и зампреду правительства
Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области вынес взыскания министру ЖКХ региона Сергею Гордееву и зампреду правительства региона Ольге Лысенко. Претензии к работе чиновников Василий Орлов высказал в ходе заседания правительства области.

Причиной взыскания Сергею Гордееву руководитель региона назвал предоставление некорректной информации о готовности к отопительному сезону. «Я имею в виду ситуацию в городе Циолковский, когда количество мазута на котельной не соответствует данным, которые предоставляются министерству. Вы как министр обязаны были удостовериться в наличии топлива на котельных и иметь верные данные», – сказал Василий Орлов.

Также ряд претензий глава области высказал в адрес зампреда по социальной работе. «В ходе командировки в Москву у меня состоялась встреча с омбудсменом по правам ребенка России Анной Кузнецовой. Она была посвящена итогам проверки, которая проводилась на территории Амурской области в ряде детских домов. Это недопустимо, когда в соцучреждениях органы опеки не бывают по полтора года. Нам были переданы материалы, которые мы завтра с коллегами обсудим в рамках совещания и выработаем тот план действий, который предстоит выполнить в ближайшее время. Я попросил омбудсмена провести повторную проверку примерно через полгода, чтобы объективно оценить, насколько качественно выполнены работы», – сказал глава региона.

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#областная власть #происшествия

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Комментарии
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  • 5amur

    5amur
    31 минута назад

    Какой мазут? Там же вроде газопровод идёт, всяко дешевле топить газом а не мазутом.

  • Аня2828

    Аня2828
    28 минут назад

    нувот и следующие зампреды видимо на замену помчались

  • Подполковник

    Подполковник
    15 минут назад

    Да гнать нужно эту тупую корову Лысенко, толку от нее ноль, прикормилась , сидит уже 15 лет нехера не делает.

  • Andr-star

    Andr-star
    14 минут назад

    Куда направлять резюме? Смотрю на фото министра ЖКХ и понимаю,что человеку нужно прокапаться. А глядя на состояние сферыф ЖКХ и откаты из субсидий и закупки топлива у нужных поставщиков - сразу все пазлы складываются почему у нас такая ситуация в регионе. Слава богу в областной столице не вылезла такая же ситуация как в Циолковском.

  • Демидыч

    Демидыч
    6 минут назад

    а что ещё может вскрыться одному богу ведомо-подставляют чинуши Орлова

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