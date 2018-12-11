Благовещенский лесхоз продал уже больше 200 новогодних деревьев

В Благовещенске начали продавать новогодние деревья. Большинство елочных базаров откроется 14 декабря, но горожане уже спешат купить главный символ Нового года. За последние две недели в городском лесхозе распродали больше 200 сосен, в ближайшее время в продажу поступят ели и пихты.

«Если руками потереть, то запах такой специфический, несравнимый ни с чем запах натуральных елей», – объясняет руководитель Благовещенского лесхоза Александр Урманов. Перед таким ароматом трудно устоять. В лесхозе продали уже больше 200 новогодних красавиц. Пик продаж обычно приходится на 20-е числа декабря.

«Чтобы была зеленая, пушистая», – перечисляет критерии выбора покупатель. Мужчина ежегодно покупает новогоднюю красавицу, а искусственные елки его не устраивают – нет запаха Нового года.

Нынешней зимой Благовещенский лесхоз заготовил для амурчан 3 000 новогодних деревьев. В ассортименте есть сосны высотой от одного до пяти метров. По просьбе покупателей заготовили еще и ели, а скоро появятся и пихты – их привезут из северных районов Приамурья.

«Некоторые настоящую ель хотят видеть, не сосну, а именно ель. Поэтому привозим, добавляем в ассортимент. А вообще, покупают большие елки – 3–5 метров, это организации покупают, детские сады, общественные организации, управляющие компании устанавливают на придомовых территориях», – говорит руководитель Благовещенского лесхоза Александр Урманов. Цена сосен – от 350 рублей, пихты и ели стоят от 1 500 рублей за дерево. Самые высокие, пятиметровые новогодние красавицы обойдутся в 8 000 рублей.

Альтернатива живым деревьям – искусственные. Такие есть на любой вкус, разных цветов и размеров. Стоят синтетические елки почти столько же, сколько настоящие, но зато радовать глаз смогут не один сезон. В оставшиеся до Нового года дни благовещенцы делают свой выбор.

«Натуральная она и есть натуральная, – отмечает женщина. – Моему ребенку 34 года, мы постоянно покупаем елку. Да и раньше мы как-то елку простую ставили». «Покупаю искусственную, чтобы природу беречь», – признается молодой человек. «Я буду сам собирать елку из натуральных веточек. Будет маленькая елка дома, натуральная. Просто у нас маленький дом, поэтому приходится обходиться так. Ну а потом – опыт магаданской жизни. В Магадане собирают елки», – рассказывает мужчина. «У меня есть дома искусственная», – улыбается пенсионер. «Вообще не ставим елку, только дом наряжаем – гирлянды и прочее», – сообщает девушка.

Всего, по данным администрации Благовещенска, в городе будут работать 35 точек елочного базара. Законна ли торговля, проверят сотрудники лесничества и полиции. Продавцы должны предъявить представителям надзорных органов разрешение на заготовку деревьев и документы, подтверждающие их происхождение. Нарушителей ждет штраф.

«За одну елку, которую гражданин хочет заготовить, либо это будет дерево, сосна большая для отапливания собственного помещения, на физических лиц налагается штраф от 3 000 до 4 000 рублей, на должностных лиц – от 20 000 до 40 000 рублей, на юридических лиц – от 200 000 до 300 000 рублей», – предупреждает начальник Благовещенского лесничества Виктор Куловеров.

Рейды стартуют 15 декабря. А купить елку и создать себе праздничное настроение горожане смогут вплоть до 31 декабря – это последний день, когда ароматный и колючий товар настолько востребован.