После акции протеста вахтовика на Покровском руднике погасили долги по зарплате

Амурское следственное управление и прокуратура начали проверки. Как установили сотрудники прокуратуры, акцию протеста устроил работник ООО «Строители Амура». И хотя фактов невыплаты заработной платы работнику в течение трех месяцев не установлено, были обнаружены нарушения сроков факты выплаты заработной платы работникам организации. «Так, в нарушении статьи 136 Трудового кодекса РФ, заработная плата выплачивается реже, чем каждые полмесяца. По состоянию на 6 ноября заработная плата за первую половину ноября 2018 года 16 работникам общества не выплачена», – сообщает надзорное ведомство.

Генеральному директору ООО «Строители Амура» прокурор внес представление. Через несколько дней в отношении гендиректора, а также в отношении юридического лица организации вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством». В настоящее время материалы дела находятся на рассмотрении в Государственной инспекции труда в Амурской области.

В результате принятых мер прокурорского реагирования была в полном размере погашена задолженность по заработной плате за первую половину ноября 2018 года. 16 работников общества получили более 90 тысяч рублей.

Между тем, как сообщало ИА «Амур.инфо», руководитель компании «Строители Амура» Сергей Лир утверждал, что зарплату мужчине с веревкой на шее платили вовремя, что, по словам Лира, подтверждается документами.