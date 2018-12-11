Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:39 0

Благовещенским школьникам рассказали об амурчанах – Героях Отечества

В Благовещенске состоялось мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря. В Общественно-культурный центр пригласили представителей д Дальневосточного военного училища, клуба «Мотопатриот» и внука Героя Советского Союза Василия Павлова.

Ребята смогли узнать биографии героев России из Амурской области, историю их подвигов, услышать фрагменты писем из личных архивов. «Вроде бы прошло немного времени, только мы начали жить мирным трудом, как вновь напал на нас как бы из-за угла, вторгся вероломно, Гитлер со своими дивизиями, снабженными различной техникой», – рассказал внук Героя СССР Василия Павлова Василий Семенов.

«Мне очень хочется достучаться до наших школьников, чтобы они прониклись этим. Очень важно для нас знать своих героев и окунуться в историю через это мероприятие. Я думаю, школьники уйдут, и у них останется что-то в душе. Это очень важно», – считает генеральный директор Общественно-культурного центра Надежда Багрова.

Просмотров всего: 82

#история #культура #память

распечатать


Культура 2

Определена самая популярная песня XX века
Общество

«Просвещение» исправило учебник с фразой о захвате Амурской области

Общество 2

В селе Архаринского района сельсовет не оказывает бесплатные услуги по погребению
Культура 4

В Хабаровске могут восстановить Триумфальную арку в честь Николая Романова
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь