Благовещенским школьникам рассказали об амурчанах – Героях Отечества

В Благовещенске состоялось мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря. В Общественно-культурный центр пригласили представителей д Дальневосточного военного училища, клуба «Мотопатриот» и внука Героя Советского Союза Василия Павлова.

Ребята смогли узнать биографии героев России из Амурской области, историю их подвигов, услышать фрагменты писем из личных архивов. «Вроде бы прошло немного времени, только мы начали жить мирным трудом, как вновь напал на нас как бы из-за угла, вторгся вероломно, Гитлер со своими дивизиями, снабженными различной техникой», – рассказал внук Героя СССР Василия Павлова Василий Семенов.

«Мне очень хочется достучаться до наших школьников, чтобы они прониклись этим. Очень важно для нас знать своих героев и окунуться в историю через это мероприятие. Я думаю, школьники уйдут, и у них останется что-то в душе. Это очень важно», – считает генеральный директор Общественно-культурного центра Надежда Багрова.