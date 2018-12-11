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Амурчанин искал металл, а нашел тротиловые шашки и лишился свободы

Амурчанин искал металл, а нашел тротиловые шашки и лишился свободы

В Амурской области 35-летний мужчина осужден за незаконное приобретение, сбыт, хранение и ношение четырех килограммов тротила. Еще в 2015 году он вместе со знакомым искал черный металл, а обнаружил тротиловые шашки.

Масса находки составила 4 260 граммов. Мужчины договорились спрятать взрывчатое вещество недалеко от места обнаружения, чтобы впоследствии продать.

В конце января 2018 года один из мужчин, нашедших тротиловые шашки, познакомился с посетителем кафе и предложил продать ему взрывчатку. Цена сделки составила 15 000 рублей.

Как сообщает прокуратура Амурской области, при назначении наказания «продавцу» суд учел все обстоятельства по делу, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств и определил наказание в виде трех лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 100 000 рублей.

Государственное обвинение поддерживала прокуратура Благовещенска, преступление выявили и расследовали сотрудники управления ФСБ России по Амурской области.

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#происшествия #суды

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