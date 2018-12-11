Определена самая популярная песня XX века

Названа самая популярная песня XX века. Ей стала «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody) британской рок-группы Queen. Эту композицию меломаны всего мира прослушали более 1,5 миллиарда раз.

Как сообщает ИА PrimaMedia, такая статистика получена по данным стриминг-сервисов. Об этом сообщила Universal Music Group в Twitter. «Богемскую рапсодию» в 1975 году сочинил лидер Queen Фредди Меркьюри. Песня достаточно необычна для рок-композиции: она состоит из четырех частей в разных стилях. Это а капелла, баллада, опера, рок, плавно перетекающие один в другой.

«Богемская рапсодия» трижды входила в список 100 самых популярных композиций по версии Billboard: в 1975, 1992 и 2018 годах. Queen является одной из самых популярных групп в истории рок-музыки.

1 ноября 2018 году в прокат вышел американо-британский биографический фильм «Богемская рапсодия», посвященный жизни вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри. Сборы картины в мире превысили 500 миллионов долларов.