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11декабря
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сегодня, 18:56 2

Определена самая популярная песня XX века

Определена самая популярная песня XX века
Фото: www.youtube.com

Названа самая популярная песня XX века. Ей стала «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody) британской рок-группы Queen. Эту композицию меломаны всего мира прослушали более 1,5 миллиарда раз.

Как сообщает ИА PrimaMedia, такая статистика получена по данным стриминг-сервисов. Об этом сообщила Universal Music Group в Twitter. «Богемскую рапсодию» в 1975 году сочинил лидер Queen Фредди Меркьюри. Песня достаточно необычна для рок-композиции: она состоит из четырех частей в разных стилях. Это а капелла, баллада, опера, рок, плавно перетекающие один в другой.

«Богемская рапсодия» трижды входила в список 100 самых популярных композиций по версии Billboard: в 1975, 1992 и 2018 годах. Queen является одной из самых популярных групп в истории рок-музыки.

1 ноября 2018 году в прокат вышел американо-британский биографический фильм «Богемская рапсодия», посвященный жизни вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри. Сборы картины в мире превысили 500 миллионов долларов.

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#культура

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Комментарии
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  • Игорь Путилов

    Игорь Путилов
    41 минута назад

    Да ладно, Гангнам Стайл прослушали только на ютубе почти 3,5 млрд раз )))

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    19 минут назад

    Это 21й

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