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Впервые за 6 лет область выделила деньги на оснащение противопожарной службы

Впервые за 6 лет область выделила деньги на оснащение противопожарной службы
Фото: www.amur.info

11 декабря в правительстве Амурской области прошло рабочее совещание. Одним из основных вопросов стало выделение дополнительного финансирования на оснащение подразделений противопожарной службы. Пожарных области полностью укомплектуют новой боевой одеждой и пожарно-техническим вооружением.

«В 2018 году впервые за 6 лет правительство Амурской области для улучшения материально-технического обеспечения противопожарных подразделений области выделило 46 миллионов рублей. Эти средства были направлены на закрытие самых проблемных вопросов накопившихся в период отсутствия финансирования.

Пожарные области будут полностью укомплектованы боевой одеждой, пожарно-техническим вооружением, включающим в себя 12 наименований, и повседневной формой одежды. Будут закрыты все вопросы по замене вышедших из стоя аккумуляторных батарей, пожарных насосов, а также по запасным частям на пожарную технику, ремонт которых возможен без специальных условий», – рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский.

Алексей Венглинский предложил продолжить практику оказания поддержки из бюджета региона амурским противопожарным формированиям. По его словам, часть автоцистерн выработала свой ресурс и нуждается в замене. Также в подразделениях существует необходимость в автолестницах.

Кроме того, на совещании говорили о необходимости внедрения в регионе автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Имеющаяся система выработала свой ресурс. Приобретение нового оборудования для городов и сел Приамурья оценивается в 147 миллионов рублей.

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#областная власть

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