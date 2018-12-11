В Приамурье мошенники выдают себя за сотрудников Роспотребнадзора

Областное управление Роспотребнадзора предупреждает население, что в Амурской области неизвестные звонят юридическим лицам, представляются сотрудниками управления и обязывают купить нормативные документы за 2 000 рублей.

«Неустановленные лица представляются сотрудниками управления Роспотребнадзора по Амурской области звонят с телефонов: 8999-333-35-50, 8999-444-49-09, 8999-314-87-46, 8999-314-87-48, 8999-555-48-39, возможно, и с иных телефонных номеров, уведомляя о проведении в отношении юридического лица проверки и обязывая купить у них нормативные документы для "уголка потребителя" стоимостью 2 000 рублей», – сообщает сайт областного управления Роспотребнадзора.

Неизвестные утверждают, что в случае приобретения указанных документов гарантируется выдача «сертификата соответствия и положительные результаты проверки при выезде инспектора». Сотрудники управления уточняют, что они не занимаются продажей нормативно-методической литературы. Реализация полномочий по проведению проверок, а также иных функций осуществляется строго в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Роспотребнадзора.