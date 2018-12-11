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11декабря
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сегодня, 17:48 0

Китайские полицейские нашли животное, похожее на пухлую лису (видео)

Китайские полицейские нашли животное, похожее на пухлую лису (видео)
Фото: russian.dbw.cn

В провинции Хэйлунцзян полицейские нашли раненое животное, которое определили как лису. Зверя отнесли в участок, где угостили свиным окороком.

Как сообщает официальный сайт новостей и интернет-портал провинции Хэйлунцзян «Партнеры», полицейский патруль Амурского отделения бюро общественной безопасности Большого Хингана на своем пути обнаружил раненого лисенка. «Похоже на лисицу, голова большая, лисья», – комментирует мужчина, держащий животное на руках.

Полицейские забрали лисенка в офис и накормили его свиным окороком. «Лисенок очень вкусно поел», – отмечает издание. Впоследствии полиция связалась с экспертами по лесному хозяйству для проведения эффективного лечения животного. Лисенка после выздоровления вернут обратно в лес.

Интернет-пользователи отметили, что животное, обнаруженное в провинции Хэйлунцзян, больше похоже не на лису, а на помесь песца и черно-бурой лисицы, мех которой называют «блюфрост».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в ноябре в Амурской области впервые за несколько десятков лет зафиксированы случаи бешенства. В управлении по охране животного мира Амурской области принято решение увеличить отстрел лисиц и енотовидных собак, которые являются переносчиками этого заболевания.

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#животные #Китай

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