После ремонта детская поликлиника № 4 Благовещенска станет флагманом педиатрических служб

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В здании детской поликлиники № 4 детской городской клинической больницы продолжаются ремонтные работы. Сообщается, что подрядчик выполняет даже то, что не предусмотрено контрактом. По завершении медучреждение должно стать самой лучшей педиатрической службой всей области.

В рамках заключенного контракта компания-подрядчик уже заменила электропроводку, осуществила прокладку слаботочных сетей, интернет-сети, пожарно-охранной сигнализации, отремонтировала систему водоснабжения, частично заменила радиаторы и трубы отопления, уложила керамогранит на армированном основании, выровняла и оштукатурила стены.

«Самые грязные и трудоемкие работы уже выполнены. Сейчас производится замена дверей, шпатлевка стен, окраска помещений, установка потолков. На объекте постоянно работают 40–50 работников разных специальностей», – сообщил Денис Коломыцин, руководитель компании-подрядчика ООО «ДМА-Восток».

После ремонта поликлиника будет соответствовать всем сегодняшним нормам и требованиям к учреждениям подобного рода, сообщает пресс-службы правительства Амурской области. В медучреждении обновят и оборудование – анализаторы, аппараты УЗИ, аппараты для физиокабинета и ЛФК, а также мебель – обычную и медицинскую. Будут активнее внедряться информационные технологии, в частности, в полном объеме заработает электронный документооборот.

«При выборе облицовочных материалов мы исходили не только из соображений гигиены и безопасности, учитывался еще и эстетический аспект – нам хочется, чтобы маленьким пациентам, которые часто испытывают стресс, приходя к врачу, здесь было уютно и приятно находиться. Мы благодарны нашему подрядчику – предприятие выполнило даже те работы, которые не были предусмотрены проектом и контрактом , к примеру, укрепление штукатурки на стенах, армирование напольного основания под керамогранит. То есть компания за свой счет сделала некоторые работы, чтобы в конечном итоге качество было не просто достойным, а безупречным», – отметила главный врач ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница» Ирина Молчанова.

Бюджет ремонтных работ в детской поликлинике №4 областного центра составил около 18 миллионов. Отдельно предусмотрены средства на оснащение обновленного учреждения.

«В конце года мы получим современную поликлинику, которая должна стать флагманом педиатрических служб всех муниципалитетов. Работа по развитию здравоохранения для детей будет продолжена. В следующем году приведем в порядок детскую поликлинику №1. Запланировано также проведение ряда ремонтных работ в детских стационарных отделениях и поликлиниках по всей области. Ну и конечно, в 2019-м нам нужно будет осуществить переезд детской областной поликлиники с территории АОКБ на территорию больничного городка детской областной больницы. Поликлиника, которая откроется рядом с новым корпусом АОДКБ, предоставит педиатрам более широкие диагностические возможности. И главное – значительно сбережет время врачей и больных и в целом благоприятно отразится на качестве медицинского обслуживания детей Приамурья», – прокомментировал министр здравоохранения региона Андрей Субботин.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области