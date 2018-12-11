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сегодня, 17:06 0

Сотрудники амурской прокуратуры наградят детей за рисунки о Конституции РФ

Сотрудники амурской прокуратуры наградят детей за рисунки о Конституции РФ
Фото: prokamur.ru

Прокуратура Амурской области, Совет молодых юристов и центр «Выбор» подвели итоги конкурсов детских рисунков. Работы были посвящены Дню помощи детям и Дню Конституции России.

Конкурс проводился для повышения правовой грамотности детей и профилактики правонарушений. Всего было представлено больше 100 рисунков. В конкурсе поучаствовали ребята из образовательных, социальных учреждений и учреждений культуры Амурской области.

Победителями стали 16 детей в возрасте от 6 до 15 лет из Свободного, Благовещенска, Белогорска и Благовещенского района. Их имена опубликованы на сайте прокуратуры Амурской области. Дипломы детям вручат представители прокуратуры.

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#дети

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