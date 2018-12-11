Амурский бизнесмен, побывавший в психбольнице, пойдет под суд

Как сообщает амурское управление МВД России по Амурской области, мужчина 1965 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

В ходе следствия установлено, что с июня 2014 по июль 2015 года обвиняемый, являясь учредителем коммерческой организации, совершил хищение денежных средств путем оформления подложных документов. По версии следствия, действуя как физическое лицо, поставлял медицинское оборудование в детский сад Завитинска. Оплату – более 160 000 рублей – поставщик получал от заведующей садиков по частям. При этом деньги передавались как наличными, так и перечислялись на его банковскую карту.

«Являясь учредителем коммерческой организации, введя руководство дошкольного учреждения в заблуждение, с целью завуалирования своей преступной деятельности, обвиняемый предоставил для подписания подложные документы, в которых указал заведомо недостоверные сведения о стоимости медицинского оборудования, сроках поставки и оплаты. Позже данные документы предоставил в обоснование исковых требований к дошкольному учреждению», – сообщает УМВД России по Амурской области.

В результате действий предпринимателя детский сад выплатил коммерческой организации денежные средства за товар и неустойку за просрочку исполнения договорных обязательств. Таким образом, злоупотребляя доверием, обвиняемый похитил денежные средства, принадлежащие дошкольному учреждению, на общую сумму более 330 000 рублей.

Преступление выявили и осуществляли оперативное сопровождение расследования уголовного дела оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Фигурант этого дела в июле текущего года принимал участие в заседании круглого стола, посвященного административному давлению на бизнес. Предприниматели рассказали о проблемах, возникающих при их работе. В том числе прозвучали заявления о давлении со стороны силовых структур. Бизнесмен, ставший фигурантом уголовного дела, рассказал о своей проблеме и признался, что так и не понял, в чем его обвиняют. Позже в его отношении следователь вынес постановление о производстве психиатрической экспертизы в стационаре.

Через месяц бизнесмен оказался в областной психиатрической больнице. Как сообщила представитель интересов предпринимателя, помещение в стационар было незаконным.

Вскоре это заявление прокомментировали в областной полиции и региональном министерстве здравоохранения. По сообщению правоохранителей, помещение в больницу было законным и обоснованным. Об этом же заявили и в минздраве.

«В сентябре я поехала во Владивосток на ВЭФ, где собиралась обратиться к заместителю генпрокурора Гулягину и рассказать ему о давлении на бизнес в Амурской области. По странному совпадению именно в это время предпринимателя выпустили из психиатрической больницы. Он был признан вменяемым», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» юрист Ирина Разина. В настоящее время бизнесмену грозит лишение свободы.