Завершилась первая бизнес-миссия амурчан в Японию

В состав делегации вошли представители восьми амурских компаний, осуществляющие свою деятельность в сфере производства и переработки сельхозпродукции, продуктов питания, а также оказании логистических и иных деловых услуг, направленных на внешние рынки. Еще два предприятия представили свои предложения в заочной форме. Также в работе приняли участие ректор профильного образовательного учреждения – Дальневосточного аграрного университета.

Организовал бизнес-миссию Центр поддержки экспорта Амурской области совместно с минэкономразвития АО, Агентством по привлечению инвестиций, при содействии Амурского отделения общества «Россия – Япония».

Амурская область, являясь перспективным регионом для развития сельскохозяйственных производств, давно привлекает представителей различных стран АТР, в том числе Японии. Так, в октябре 2017 года и июле 2018 года министерством сельского хозяйства Японии были организованы государственно-частные миссии с участием японских деловых кругов в Приамурье, итогом которых стали поставки амурской пшеницы на японский рынок.

Одной из главных задач бизнес-миссии, кроме установления контактов с потенциальными японскими партнерами по расширению сфер и ассортимента поставок, стало знакомство амурских предпринимателей с особенностями организации производства, реализации и продвижения продуктов питания на японском рынке.

Делегация посетила крупнейшее в Японии предприятие по переработке молока и производству кондитерских изделий Meiji, старейшие в Японии фабрики по производству соевого соуса Yamasa и Higeta. Специально для амурчан была организована презентация компаний Taikisha, которая имеет огромный опыт строительства тепличных комплексов по всему миру по уникальной технологии. Также амурчане побывали на производстве хорошо известной в России компании Tairiku Trading и посетили предприятие по переработке мяса Hannan.

В рамках визита состоялась рабочая встреча с советником-посланником Посольства России в Японии Дмитрием Биришевским и торговым представителем России в Токио Сергеем Егоровым. На встрече обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства.

Сергей Егоров подробно рассказал о перспективных направлениях для организации поставок, о существующих требованиях и ограничениях при поставках отдельных видов продукции, а также дал конкретные практические рекомендации амурским компаниям – участникам бизнес-миссии. Также было решено совместно с Торгпредством проработать план выставочных мероприятий я Японии на будущий год, где можно представить амурскую продукцию. Эти мероприятия планируется включить в общий план активизации сотрудничества Амурской области с Японией.

6 декабря состоялось основное мероприятие бизнес-миссии – заседание Совета частных японских компаний, организованное Министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии. В работе площадки приняли участие несколько десятков японских компаний, ориентированных на сотрудничество с Дальним Востоком России, в том числе и подразделения крупных корпораций (Sumitomo, IHI, Toyota и другие). Кроме амурской делегации российскими участниками мероприятия стали представители Новгородской области и Республики Саха (Якутия).

Амурская область презентовала инвестиционный потенциал региона, а также меры поддержки инвесторов, в том числе в территориях опережающего развития. Министр сельского хозяйства области Олег Турков подробно рассказал о сельскохозяйственном потенциале, обозначил перспективные направления сотрудничества с японскими партнерами, такими как переработка продукции растениеводства, создание животноводческих производств, заготовка и поставки дикоросов.

Ректор ДальГАУ Павел Тихончук предложил сотрудничество в сфере образовательных обменов и стажировок специалистов аграрного сектора, научных программ. Амурские экспортеры представили свои проекты и коммерческие предложения, а после получили возможность пообщаться с японскими компаниями в формате В2В-встреч.

На официальных встречах и при посещении предприятий амурчане вручали в подарок японцам амурский мед, которым президент России Владимир Путин угощал лидера КНР Си Цзиньпина на ВЭФ-2018. Продукция амурских экспортеров заняла почетное место в showroom Торгового представительства РФ в Японии, сообщает пресс-служба минэкономразвития.

Фото: минэкономразвития областного правительства