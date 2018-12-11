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11декабря
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сегодня, 16:38 1

Понтонный мост между Благовещенском и Хэйхэ заработает 12 декабря

Понтонный мост между Благовещенском и Хэйхэ заработает 12 декабря
Фото: amurobl.ru

С 12 декабря открывается движение по понтонному мосту через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ. Перед этим мост оценила комиссия. Эксплуатирующей организации ЗАО «Пассажирский порт "АмурАССО"» было рекомендовано проводить ежедневное обследование состояния моста.

Понтонный мост позволяет продлить движение транспорта в зимний период на 2-3 месяца, а также обеспечить безопасную перевозку пассажиров через реку Амур на международной границе между Благовещенском и Хэйхэ, пишет пресс-служба правительства Амурской области. В теплое время года между приграничными городами курсируют теплоходы, а в межсезонье – суда на воздушной подушке. Начало сезона автобусного сообщения зависит от степени прочности льда на Амуре.

В период работы с 1 декабря 2017 года по 11 апреля 2018 года по наплавному (понтонному) мосту было перевезено 198 613 пассажиров.

Впервые понтонный мост на реке Амур между Благовещенском и Хэйхэ был установлен в 2013 году, за период его эксплуатации в общей сложности перевезено около 900 тысяч пассажиров. Движение пассажирского транспорта открывается в декабре, а уже в апреле рабочие разбирают наплавные конструкции.

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#Китай #транспорт

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Комментарии
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  • Борис Борисов

    Борис Борисов
    53 минуты назад

    Еще бы билет стоил в два раза дешевле

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