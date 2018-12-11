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Девушка уронила кольцо в унитаз и вернула его через 9 лет

Девушка уронила кольцо в унитаз и вернула его через 9 лет
Фото: амур.инфо

В американском городе Сомерс-Пойнт, штат Нью-Джерси, нашли обручальное кольцо с бриллиантом, которое девять лет назад утонуло в унитазе. Женщина решила, что кольцо исчезло навсегда.

Жительница Сомерс-Пойнта Пола Стэнтон (Paula Stanton) потеряла кольцо в 2009 году, когда мыла туалет. Женщина поздно заметила, что кольца больше нет на пальце, и решила, что оно потеряно.

Спустя девять лет коммунальный рабочий, Тед Гоголь (Ted Gogol) делал ремонт возле канализационного люка в 120 метрах от ее дома и заметил в грязи блестящий предмет. При ближайшем рассмотрении это оказался золотым кольцом.

Гоголь понял, что ему попалось то самое кольцо, которое три года назад упомянула Стэнтон, и отдал находку женщине. Она прокипятила украшение в перекиси водорода и лимонном соке и теперь снова носит, сообщает GFAclaims.com.

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#жизнь

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