В Благовещенске в новом году отремонтируют Новую, Пушкина и Театральную

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Итоги опроса общественного мнения по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» областные власти включили в региональный проект, который представят Росавтодору. Опрос проводился с 29 октября по 26 ноября на официальных сайтах администраций Благовещенска и Благовещенского района.

Жители отвечали на вопрос «Какую улицу, по вашему мнению, необходимо в приоритетном порядке включить в проект "Безопасные и качественные дороги" и какие мероприятия провести: освещение, асфальтирование, тротуар или обустройство светофора?»

В предварительный план на 2019 год включены наиболее волнующие горожан улицы, такие как Новая, Пушкина от улицы Ленина до Зейской, Театральная от улицы Октябрьской до ВДНХ, сообщает пресс-служба амурского правительства.

«В первую очередь, мы благодарим жителей за активную позицию, более полутора тысяч предложений, просьб и пожеланий мы получили от населения. Такой интерактив при разработке региональной программы дал нам информацию об улицах и участках дорог, требующих ремонта, по мнению жителей, в приоритетном порядке.

Более ста сообщений поступило от жителей Благовещенского района по благоустройству улицы Тепличной, Центральной, дороги на Верхнеблаговещенское и необходимости строительства дополнительной транспортной артерии, соединяющей с городом, по улице Василенко», – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

С 2019 года ежегодно в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» региональный дорожный фонд будет пополняться на 405 миллионов рублей. Деньги предназначены на ремонт дорог благовещенской агломерации.

«Будет разрабатываться программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Благовещенской агломерации. Этот документ станет обоснованием для принятия решений по выбору уже более глобальных мероприятий, направленных на улучшение транспортной доступности», – сказал министр транспорта и строительства области Александр Зеленин.