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11декабря
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В Благовещенске в новом году отремонтируют Новую, Пушкина и Театральную

В Благовещенске в новом году отремонтируют Новую, Пушкина и Театральную
Фото: Амур.инфо

Итоги опроса общественного мнения по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» областные власти включили в региональный проект, который представят Росавтодору. Опрос проводился с 29 октября по 26 ноября на официальных сайтах администраций Благовещенска и Благовещенского района.

Жители отвечали на вопрос «Какую улицу, по вашему мнению, необходимо в приоритетном порядке включить в проект "Безопасные и качественные дороги" и какие мероприятия провести: освещение, асфальтирование, тротуар или обустройство светофора?»

В предварительный план на 2019 год включены наиболее волнующие горожан улицы, такие как Новая, Пушкина от улицы Ленина до Зейской, Театральная от улицы Октябрьской до ВДНХ, сообщает пресс-служба амурского правительства.

«В первую очередь, мы благодарим жителей за активную позицию, более полутора тысяч предложений, просьб и пожеланий мы получили от населения. Такой интерактив при разработке региональной программы дал нам информацию об улицах и участках дорог, требующих ремонта, по мнению жителей, в приоритетном порядке.

Более ста сообщений поступило от жителей Благовещенского района по благоустройству улицы Тепличной, Центральной, дороги на Верхнеблаговещенское и необходимости строительства дополнительной транспортной артерии, соединяющей с городом, по улице Василенко», – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

С 2019 года ежегодно в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» региональный дорожный фонд будет пополняться на 405 миллионов рублей. Деньги предназначены на ремонт дорог благовещенской агломерации.

«Будет разрабатываться программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Благовещенской агломерации. Этот документ станет обоснованием для принятия решений по выбору уже более глобальных мероприятий, направленных на улучшение транспортной доступности», – сказал министр транспорта и строительства области Александр Зеленин.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    4 часа назад

    Лучше бы улицу Мухина отремонтировали - по ней ехать не возможно, вся горбатая.

  • 123654

    123654
    4 часа назад

    А Лазо от Амурской до Горького так и останется в таком виде как сейчас?

  • 123654

    123654
    4 часа назад

    И да, согласна, Театральная хоть и не в лучшем состоянии, но еще более ли менее, а вот Мухина от Октябрьской в сторону Мкр это просто "веселые горки"

  • Kadet_84

    Kadet_84
    4 часа назад

    Спрашивается, для чего опрос проводили? Как ОНИ решат, так и будет!

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    3 часа назад

    На Пушкина только тротуары скорей всего.

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    А что не так с дорогой по улице Пушкина от Ленина до Зейской? Неужели там еще хуже, чем по Шимановского, между Красноармейской и Октябрьской?!...

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Там проезжую часть недавно делали, а вот с пешеходной беда. Только в сапогах после дождя.

  • виталя1979

    виталя1979
    42 минуты назад

    амурскую всю делать,мухина от снабсбыта до зейской, промышленную-василенко, ленина в районе госпиталя

  • виталя1979

    виталя1979
    41 минута назад

    ну и Новую можно закатать от Северной до Зейской

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