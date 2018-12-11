АКС просят благовещенцев сообщать о люках, с которых украли крышки

«Амурские коммунальные системы» приносят извинения жительнице Благовещенска, которая пострадала после того, как ее машина наехала на открытый канализационный люк. В городе действуют более 20 тысяч колодцев, с которых периодически крадут крышки.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», жительница Благовещенска отсудила компенсацию морального вреда у АКС. Машина такси, в которой ехала женщина, угодила в открытый канализационный люк без крышки. Женщине был причинен вред здоровью.

«Амурские коммунальные системы» пояснили, что порядка 1 500 сотрудников компании обеспечивают горожан теплом, водой, электричеством, а также обслуживают более 20 тысяч колодцев, из которых более десяти тысяч – канализационные, почти 4 488 – водопроводные, 1 760 – для обслуживания теплотрасс. Только в 2018 году с 14 колодцев украли крышки.

Своевременно узнать о хищении трудно, поэтому пресс-служба АКС просит горожан, если они увидят люк без крышки, сообщать об этом в компанию.

Телефоны для связи: