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11декабря
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АКС просят благовещенцев сообщать о люках, с которых украли крышки

АКС просят благовещенцев сообщать о люках, с которых украли крышки
Фото: www.amur.info

«Амурские коммунальные системы» приносят извинения жительнице Благовещенска, которая пострадала после того, как ее машина наехала на открытый канализационный люк. В городе действуют более 20 тысяч колодцев, с которых периодически крадут крышки.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», жительница Благовещенска отсудила компенсацию морального вреда у АКС. Машина такси, в которой ехала женщина, угодила в открытый канализационный люк без крышки. Женщине был причинен вред здоровью.

«Амурские коммунальные системы» пояснили, что порядка 1 500 сотрудников компании обеспечивают горожан теплом, водой, электричеством, а также обслуживают более 20 тысяч колодцев, из которых более десяти тысяч – канализационные, почти 4 488 – водопроводные, 1 760 – для обслуживания теплотрасс. Только в 2018 году с 14 колодцев украли крышки.

Своевременно узнать о хищении трудно, поэтому пресс-служба АКС просит горожан, если они увидят люк без крышки, сообщать об этом в компанию.

Телефоны для связи:

  1. диспетчер «Амурводоканала»: 51-88-16, WhatsApp и Viber – 8914-585-75-05;
  2. диспетчер «Амуртеплосервиса»: 77-42-42, WhatsApp и Viber – 8914-585-90-99;
  3. диспетчер «Амурэлектросетьсервиса»: 220-717, WhatsApp и Viber – 8914-585-77-07.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    5 часов назад

    зачесались после того как по суду выпороли на чирик

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    5 часов назад

    http://www.amur.info/news/2018/12/10/147185

  • Kotik2011

    Kotik2011
    3 часа назад

    Это как жилищные пирпмиды, 30 лет борьбы, а воз и ныне там. Призывать бомжей к совести бесполезно, а вот запретить прием крышек люков, даже в виде битого чугуна, в пунктах приема металла можно. Кстати это касается и декоративного литья, вон на набережной р. Амур все шары с ограды посбивали. Для этого нужно законодательно ввести штрафы с владельцев этих пунктов за прием заведомо краденного металла (люки, конструкции ограды, части памятников и др на улице просто така сейчас не валяются). Только штрафы должны быть многотысячные, что бы неповадно было, часть штрафа направлять на вознагражение лиц, выявивших нарушение.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    3 часа назад

    Премию заплатят?

    За указание люка без крышки?

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