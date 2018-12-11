Загитова рассказала, почему перестала общаться с Медведевой

В Ванкувере завершился финал Гран-при по фигурному катанию. Алина Загитова в одиночном катании заняла второе место, а Елизавета Туктамышева третье. Еще одна фигуристка из России заняла пятое место.

После завершения соревнований корреспондент РИА Новости спросил серебряного призера Алину Загитову об отношениях с Евгенией Медведевой.

На вопрос о том, почему Загитова не говорит о Медведевой после Олимпиады, фигуристка заявила, что они уже все выяснили и сказали друг другу теплые слова после Олимпиады 2018. Загитова подчеркнула, что их межличностные отношения не касаются никого, кроме них самих.

«<…> В первую очередь мы были с ней соперницами. И общались мы не так, что прям лучшие подруги-подруги», – сказала Загитова.

По словам фигуристки, после переезда в Канаду Медведева перестала с ней общаться совсем.

Ранее Медведева рассказывала, что у нее никогда не было вражды и конфликтов с Загитовой. Она заявила, что уважает Загитову как спортсменку, которая работает на износ и «продолжает держать свой статус».

Загитова и Медведева были главными конкурентками в борьбе за золото ОИ-2018. В итоге Загитова обошла Медведеву в короткой программе (82,92 балла против 81,61 балла) и заняла первое место на пьедестале.

Медведева, завоевавшая серебро, ушла от их общего тренера Этери Тутберидзе к наставнику из Канады. По словам Тутберидзе, после Олимпиады спортсменка возмутилась, что Загитову не оставили в юниорах еще на год.