Загитова рассказала, почему перестала общаться с Медведевой
Олимпийская чемпионка Алина Загитова после выступления в финале Гран-при рассказала корреспонденту РИА Новости о том, почему она перестала общаться с Медведевой. Она заявила, что они с фигуристкой Евгенией Медведевой никогда не были лучшими подругами, а теперь вообще не общаются.
В Ванкувере завершился финал Гран-при по фигурному катанию. Алина Загитова в одиночном катании заняла второе место, а Елизавета Туктамышева третье. Еще одна фигуристка из России заняла пятое место.
После завершения соревнований корреспондент РИА Новости спросил серебряного призера Алину Загитову об отношениях с Евгенией Медведевой.
На вопрос о том, почему Загитова не говорит о Медведевой после Олимпиады, фигуристка заявила, что они уже все выяснили и сказали друг другу теплые слова после Олимпиады 2018. Загитова подчеркнула, что их межличностные отношения не касаются никого, кроме них самих.
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Хочу сказать огромное спасибо ,всей моей команде!!! Мы проделали большую работу придя к этим Олимпийским Играм 🏅⛸ Спасибо всем, кто переживал за меня! Я благодарна за вашу поддержку! 🙏 Дальше больше 💪#olympics #pyeongchang2018 #gold #figureskating #teamtutberidze
«<…> В первую очередь мы были с ней соперницами. И общались мы не так, что прям лучшие подруги-подруги», – сказала Загитова.
По словам фигуристки, после переезда в Канаду Медведева перестала с ней общаться совсем.
Ранее Медведева рассказывала, что у нее никогда не было вражды и конфликтов с Загитовой. Она заявила, что уважает Загитову как спортсменку, которая работает на износ и «продолжает держать свой статус».
Загитова и Медведева были главными конкурентками в борьбе за золото ОИ-2018. В итоге Загитова обошла Медведеву в короткой программе (82,92 балла против 81,61 балла) и заняла первое место на пьедестале.
Медведева, завоевавшая серебро, ушла от их общего тренера Этери Тутберидзе к наставнику из Канады. По словам Тутберидзе, после Олимпиады спортсменка возмутилась, что Загитову не оставили в юниорах еще на год.
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