«В Амурскую область возвращаются 90-е?»: блогер Амур.инфо рассказал об убийстве Калашникова

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 5 декабря в Архаринском районе был обнаружен сгоревший автомобиль. В нем нашли тело предпринимателя Константина Калашникова. Как рассказала корреспонденту информагентства юрист Ирина Разина, незадолго до гибели Калашников собрал папку доказательств давления на его бизнес.

В своем блоге Борис Белобородов высказал предположения относительно того, как был убит Калашников: «Отсутствие орудия преступления (предположительно? Калашников был убит выстрелом в голову или шею сверху вниз, то есть убийца в момент выстрела мог находиться выше убитого, например, стоявшего на коленях, что в тесной машине практически невозможно), возможное перемещение уже сожженного практически дотла тела в подожженный постфактум автомобиль, у которого при этом не воспламенился бензин в бензобаке и не сгорели резиновые колеса, – все это может свидетельствовать об участии нескольких лиц в убийстве и заставляет сомневаться в правдивости версии о бытовых причинах конфликта, приведшего к смерти». На чем строится это предположение, автор не комментирует.

В амурском следственном управлении сообщили, что пока невозможно сказать, как именно погиб Калашников. «Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз для установления обстоятельств причинения смерти, чтобы выяснить, каким образом он погиб. Расследование находится на начальной стадии, это займет некоторое время», – комментирует старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области Алексей Лубинский. Задержанный по подозрению в причастности к гибели Калашникова в настоящее время находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается.

Также Борис Белобородов в своем блоге опубликовал фрагмент аудиозаписи, сделанной во время заседания круглого стола, прошедшего в конце июля этого года и посвященного административному давлению на бизнес. Как сообщало ИА «Амур.инфо», на встрече предпринимателей с председателем амурского регионального отделения «Опоры России» прозвучали заявления о неправомерных действиях сотрудников правоохранительных органов и сговоре крупных землевладельцев, в том числе и от присутствовавшего Константина Калашникова. В 56-секундном фрагменте аудиозаписи содержится диалог между Белобородовым и Калашниковым. Амур.инфо приводит его расшифровку:

Белобородов: ...нарушение ваших прав как предпринимателя при контакте с госорганами – проверки, контрольно-надзорная деятельность и так далее.

Калашников: А все взаимосвязано. Дело в том, что его интересуют земли, которыми владеет организации, которыми я ранее руководил. Это было с 2012 года. В гражданско-правовых отношениях у него ничего не получалось.

Белобородов: Поясните, пожалуйста, вы были там наемным руководителем?

Калашников: Да.

Белобородов: А учредителем кто был?

Калашников: В тот момент был я. Но мне пришлось сдать, продать и уйти от этого бизнеса, потому что я с 2012 года благодаря ему имею две «условки» по 159-й («И в тюрьме посидел», – добавляет один из участников встречи – Прим.ред.). И это уже третья на сегодняшний день зарегистрирована, больше года уже ведется, 159-я. То есть он целенаправленно пытается меня лишить свободы. Потому что я ему мешаю, я для него заноза. Не получается у него захватить те земли, которыми я владел.

«Из соображений процессуальной чистоты, чтобы не создавать в обществе и публичном пространстве ненужных суждений, которые могли быть расценены как некое воздействие или давление на следствие, считаю, что сейчас никаких фамилий называть не надо. У специалистов они есть», – в телефонном разговоре сказал корреспонденту информагентства Борис Белобородов.

По его словам, в июле на заседание Калашников пришел потому, что раньше обращался к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Амурской области со своими проблемами. По информации, озвученной Калашниковым, проблемы у него начались с 2012 года. «У меня нет точных сведений, чтобы подтвердить или опровергнуть эти даты. Но я могу одно вам сказать – и уполномоченный направляла в прокуратуру соответствующие обращения, и мы направляли от амурского регионального отделения "Опоры России" соответствующее обращение в прокуратуру и управление МВД России по Амурской области. Это произошло сразу по результатам заседания круглого стола, в июле текущего года. Мы получили ответ на обращение следующего характера: там было написано, что по всем этим фактам уже были обращения в адрес прокуратуры, на них дан ответ. В самом ответе прокуратуры не содержится какой-либо комментарий по сути обращения. Просто сообщается о том, что ответ был уже дан», – пояснил Борис Леонидович.

В своем блоге он делает отсылку к другому блогеру Амур.инфо – Игорю Волобуеву, написавшему об «амурской Кущевке». «Теперь, после убийства Константина Калашникова сказанные однажды представителем одной из конфликтующих сторон слова об "амурской Кущевке" выглядят совершенно в другом, абсолютно реальном свете! Если нарушение закона возводится в правило, да еще теми, кто этот закон обязан охранять, общество и государство неизбежно приходит к перерождению в бандитское, где нет места закону, правде, чести и совести. Если это действительно так, придется констатировать, что основы конституционного строя, в частности, определенные статьями 1, 2, 8, 10 Конституции России, в Амурской области находятся под угрозой, а это уже зона ответственности не только региональных органов власти области и правоохранителей, но и в том числе Федеральной службы безопасности. Находятся ли люди в Амурской области под защитой закона?» – таким вопросом завершает свой текст блогер Белобородов.

Говоря о том, каких последствий Борис Леонидович ждет от публикации в блоге, он сказал следующее: «Прежде всего я хотел бы, как некоторые читатели блога уже высказались, справедливого, объективного и полного расследования».

По словам Бориса Белобородова, он обратился в прокуратуру области и амурское следственное управление. В управление ФСБ не обращался, и вот почему: «Существует система учета сообщений о преступлениях. Учитывая то, что защита основ конституционного строя – это компетенция органов безопасности, я думаю, что соответствующие специалисты, в служебные обязанности которых входит то, чтобы оценивать происходящие вокруг события, они должны сделать определенные выводы», – заключил Борис Леонидович.