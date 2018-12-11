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11декабря
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сегодня, 15:01 0

Амурские туристы, застрявшие в Китае, вернулись домой

Амурские туристы, застрявшие в Китае, вернулись домой
Фото: www.amur.info

Амурчане, которые застряли в Китае из-за долгов туроператора, вернулись на родину. Во вторник, 11 декабря, самолет авиакомпании «Алроса» приземлился в Благовещенске. С острова Санья вывезли всех 155 амурских туристов.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», авиакомпания «ИрАэро» с 7 декабря прекратила авиарейсы в Хайкоу и Санья, в связи с образовавшейся задолженностью туроператора «Жемчужная река». С 10 декабря начался вывоз туристов в Россию. Всего с 8 декабря (после того как «ИрАэро» отказалось от полетов) в Китае вылета домой ждали около полутора тысяч российских туристов, из них – примерно 160 амурчан. Им предоставили место в гостинице и питание.

Как пояснили в пресс-службе областного минтранса, самолет с амурскими туристами приземлился сегодня в 11:15. Из Китая вернулись все 155 амурских туристов, которые оказались заложниками конфликта между туроператором и авиакомпанией.

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#Китай #транспорт #туризм

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