Амурские туристы, застрявшие в Китае, вернулись домой

Амурчане, которые застряли в Китае из-за долгов туроператора, вернулись на родину. Во вторник, 11 декабря, самолет авиакомпании «Алроса» приземлился в Благовещенске. С острова Санья вывезли всех 155 амурских туристов.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», авиакомпания «ИрАэро» с 7 декабря прекратила авиарейсы в Хайкоу и Санья, в связи с образовавшейся задолженностью туроператора «Жемчужная река». С 10 декабря начался вывоз туристов в Россию. Всего с 8 декабря (после того как «ИрАэро» отказалось от полетов) в Китае вылета домой ждали около полутора тысяч российских туристов, из них – примерно 160 амурчан. Им предоставили место в гостинице и питание.

Как пояснили в пресс-службе областного минтранса, самолет с амурскими туристами приземлился сегодня в 11:15. Из Китая вернулись все 155 амурских туристов, которые оказались заложниками конфликта между туроператором и авиакомпанией.