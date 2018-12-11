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11декабря
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В Приамурье завершена сборка последнего пролета железнодорожного моста через Зею

В Приамурье завершена сборка последнего пролета железнодорожного моста через Зею
Фото: news-front.info

На Забайкальской железной дороге в Амурской области завершены работы по сборке последнего – девятого – пролета железнодорожного моста через реку Зею на участке Михайло-Чесноковская – Арга. До марта 2019 года строители планируют установить собранные пролеты в проектное положение, после чего приступить к укладке железнодорожного полотна.

В настоящее время на подходах к мосту ведутся работы по укладке верхнего строения пути, собрано 300 метров рельсошпальной решетки, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

С начала реализации проекта по строительству мостового перехода проведены работы по возведению железнодорожной насыпи с правого и левого берегов реки, по установке 10 железобетонных опор, сборке 9 пролетных строений, монтажу контактной сети.

Полностью завершить строительство планируется в 2019 году.

Инвестиции ОАО «РЖД» в реализацию проекта составят 4,7 миллиарда рублей.

Отмечается, что железнодорожный мост через реку Зею – важнейший объект программы модернизации БАМа и Транссиба. После ввода в эксплуатацию пропускная способность на этом участке увеличится почти вдвое, что позволит РЖД освоить дополнительные объемы перевозок грузов.

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#строительство #транспорт

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