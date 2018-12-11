В Тынде водитель внедорожника сбил ребенка и отвез его домой

8 декабря в Тынде произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. На юного пешехода совершил наезд внедорожник.

Авария случилась в районе дома № 1А по улице Спортивной около 15:00. Водитель Nissan Safari сбил ребенка, который переходил проезжую часть. После наезда водитель отвез пострадавшего домой, пишет газета «БАМ» со ссылкой на ОГИБДД МО МВД России «Тындинский».

В результате аварии ребенок получил ушиб в области средней трети левого бедра, правой скуловой кости, нижней губы.