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11декабря
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сегодня, 14:28 2

В Тынде водитель внедорожника сбил ребенка и отвез его домой

В Тынде водитель внедорожника сбил ребенка и отвез его домой
Фото: tmn.aif.ru

8 декабря в Тынде произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. На юного пешехода совершил наезд внедорожник.

Авария случилась в районе дома № 1А по улице Спортивной около 15:00. Водитель Nissan Safari сбил ребенка, который переходил проезжую часть. После наезда водитель отвез пострадавшего домой, пишет газета «БАМ» со ссылкой на ОГИБДД МО МВД России «Тындинский».

В результате аварии ребенок получил ушиб в области средней трети левого бедра, правой скуловой кости, нижней губы.

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#дети #ДТП #происшествия #транспорт #Тында

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    И какова реакция ГИБДД на это?

  • одна из....

    одна из....
    4 часа назад

    правильный заголовок - "В Тынде водитель внедорожника сбил ребенка, чтобы отвезти его домой". )))))))))

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