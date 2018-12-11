Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:10 0

После пожара в Маргаритовке клиентов почты будут обслуживать в школе

После пожара в Маргаритовке клиентов почты будут обслуживать в школе
Фото: ПГ / Константин Капунов

В пресс-службе УФПС Амурской области прокомментировали пожар в селе Маргаритовка Мазановского района. 10 декабря пламя уничтожило местное отделение Почты России.

Как отмечается, обслуживание населения пока будет осуществляться в здании школы Маргаритовки, а также на дому у клиентов по установленному графику.

В результате происшествия люди не пострадали. Предстоит оценить причиненный материальный ущерб, установить причины возгорания. Будет проведена экспертиза.

Просмотров всего: 549

#пожары #происшествия

распечатать


Общество 5

Губернатор Амурской области вынес взыскания министру ЖКХ и зампреду правительства
Происшествия

Амурчанин искал металл, а нашел тротиловые шашки и лишился свободы
Происшествия

В Приамурье мошенники выдают себя за сотрудников Роспотребнадзора
Происшествия

Амурский бизнесмен, побывавший в психбольнице, пойдет под суд
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь