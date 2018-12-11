После пожара в Маргаритовке клиентов почты будут обслуживать в школе
В пресс-службе УФПС Амурской области прокомментировали пожар в селе Маргаритовка Мазановского района. 10 декабря пламя уничтожило местное отделение Почты России.
Как отмечается, обслуживание населения пока будет осуществляться в здании школы Маргаритовки, а также на дому у клиентов по установленному графику.
В результате происшествия люди не пострадали. Предстоит оценить причиненный материальный ущерб, установить причины возгорания. Будет проведена экспертиза.
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