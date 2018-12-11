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11декабря
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сегодня, 14:01 5

Конкурс на реконструкцию аэропорта Благовещенска не состоялся

Конкурс на реконструкцию аэропорта Благовещенска не состоялся
Фото: Амур.инфо

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» признало несостоявшимся конкурс на реконструкцию аэропортового комплекса «Игнатьево». В протоколе сообщается, что участник не признан соответствующим установленным требованиям.

Подряд на реконструкцию Благовещенского аэропорта планировала получить компания «Трест Гидромонтаж», которая входит в группу компаний АО «ТЭК Мосэнерго». Она была единственным участником конкурса.

Начальная цена контракта превышает 4 миллиарда 200 миллионов рублей. В техническом задании указан большой перечень работ. В частности, демонтажные, земляные работы, работы по прожекторному освещению перрона, устройство системы светосигнального оборудования, ограждение аэродрома с техническими средствами охраны и системой охранного телевидения периметра аэропортового комплекса, реконструкция существующего перрона, озеленение, благоустройство, асфальтирование разных площадок, строительство проезда для спецтранспорта, работы по водоотведению и прокладке кабелей.

Предполагается, что длина новой полосы составит 3 000 метров, ширина – 55 метров. Согласно техзаданию, подрядчик должен был выполнить работы до 20 ноября 2021 года. Начало реконструкции было намечено на 1 февраля 2019 года. Параметры существующей полосы, построенной в 1962 году, следующие: длина – 2 800 метров, ширина – 50 метров. Она не обеспечивает безопасность полетов при приеме дальнемагистральных широкофюзеляжных воздушных средств. Ожидается, что будет объявлен новый конкурс на реконструкцию аэропорта.

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#строительство #экономика

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    7 часов назад

    переименовали-забудьте

  • холостяк

    холостяк
    5 часов назад

    Ну как же так, столько миллионов на новое имя, а никто не хочет ремонтировать как же так, где миллионы туристов посмотреть, переименованный аэропорт?

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Зато новое имя есть, эти и утештесь

  • ay

    ay
    1 час назад

    Как в том анекдоте про автомбили "Жигули": "...просто место пpо'клятое".

    В предыдущих новостях жэ писали, что в декабре 2018 года уже начнут "полосу строить". Не, ну то что цементный-мини заводик возведут и бетон лить начнут я и не надеялся. Но то, что подъездные дороги в порядок начнут приводить. Участок будущего строительства подчищать начнут. И т.д. И.т.п. Интересно, там (в порту) хоть что-нить сделано (давненько в тех краях не был)? Или ещё КОНь не валялся? От слова "ваще".

  • valdemarushka

    valdemarushka
    8 минут назад

    А мне интересно, что нельзя отремонтировать и продлить существующую полосу, тем самым сэкономить кучу бабла?

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