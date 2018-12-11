Конкурс на реконструкцию аэропорта Благовещенска не состоялся

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Подряд на реконструкцию Благовещенского аэропорта планировала получить компания «Трест Гидромонтаж», которая входит в группу компаний АО «ТЭК Мосэнерго». Она была единственным участником конкурса.

Начальная цена контракта превышает 4 миллиарда 200 миллионов рублей. В техническом задании указан большой перечень работ. В частности, демонтажные, земляные работы, работы по прожекторному освещению перрона, устройство системы светосигнального оборудования, ограждение аэродрома с техническими средствами охраны и системой охранного телевидения периметра аэропортового комплекса, реконструкция существующего перрона, озеленение, благоустройство, асфальтирование разных площадок, строительство проезда для спецтранспорта, работы по водоотведению и прокладке кабелей.

Предполагается, что длина новой полосы составит 3 000 метров, ширина – 55 метров. Согласно техзаданию, подрядчик должен был выполнить работы до 20 ноября 2021 года. Начало реконструкции было намечено на 1 февраля 2019 года. Параметры существующей полосы, построенной в 1962 году, следующие: длина – 2 800 метров, ширина – 50 метров. Она не обеспечивает безопасность полетов при приеме дальнемагистральных широкофюзеляжных воздушных средств. Ожидается, что будет объявлен новый конкурс на реконструкцию аэропорта.