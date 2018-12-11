«Просвещение» исправило учебник с фразой о захвате Амурской области

Фото: Амур.инфо

Ранее Амур.инфо сообщало, что один из жителей Благовещенска возмутился формулировками учебника по истории, по которому учится его ребенок в гимназии № 1. В частности, там говорится, что в XIX веке Россия захватила Амурскую область.

«Хаосом в Китае поспешили воспользоваться европейцы. Англия и Франция развязали Вторую "опиумную войну" 1857-1860 годов и получили доступ к внутренней торговле Китая. Россия захватила Амурскую область, Франция – часть вассального Китаю Вьетнама, Япония – некоторые острова. Однако именно с помощью англо-французских войск удалось подавить восстание тайпинов», – говорится в тексте учебника.

«При доработке в учебник Медякова А.С., Бовыкина Д.Ю. "История. Новое время. Конец XVIII – XIX вв." для 8 класса уже была внесена правка относительно фразы, вызвавшей резонанс. В новый федеральный перечень был подан обновленный учебник», – сообщили в издательстве.

Сейчас фраза о захвате Россией у Китая территории Амурской области в обновленном учебнике отсутствует: «Хаосом в Китае поспешили воспользоваться европейцы. Англия и Франция развязали Вторую "опиумную войну" 1857-1860 гг. и получили доступ к внутренней торговле Китая. Франция захватила часть вассального Китаю Вьетнама, Япония – некоторые острова. Однако именно с помощью англо-французских войск удалось подавить восстание тайпинов».

В «Просвещении» уточнили, что учебник с указанной фразой был в предыдущем федеральном перечне, который, однако, действует и сейчас. При подаче в новый федеральный перечень учебники были проверены, при необходимости в них внесли коррективы.

«С начала января мы запускаем акцию по оперативному сбору комментариев и замечаний, касающихся учебников и других продуктов группы компаний "Просвещение". Прямая коммуникация с учителями, школьниками и их родителями поможет сделать их еще более качественными и современными», – пояснили в издательстве.

Как считают в министерстве образования и науки Амурской области, гимназия № 1 Благовещенска не нарушила закон, используя данный учебник по истории для учащихся 8 класса.

«Учебник состоит в федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, таким образом, образовательная организация ничего не нарушила, использовав его в работе... Дополнительно вопрос проработан педагогическим сообществом Амурского областного института развития образования. По итогам формируются рекомендации, которые будут направлены в Министерство просвещения РФ», – сообщили ТАСС в министерстве.

Ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Игорь Лукоянов в беседе с корреспондентом ТАСС высказал мнение, что подобная трактовка исторических событий в учебнике представляется неуместной.

«В 1858-1860 годах была серия договоров: Айгунский (заключенный в 1858 году, установивший границу по реке Амур, – Прим. ред.), Тяньцзиньский договор, Пекинский договор. Последний заключался в следующих обстоятельствах: во время Второй Опиумной войны (1856-1860) русский дипломат Николай Игнатьев выступил посредником между Китаем и Западными державами – Англией и Францией, – ему удалось достичь соглашения о том, что европейцы не будут штурмовать Пекин», – рассказал Игорь Лукоянов.

Как считает декан факультета исторических и политических наук Томского госуниверситета, кандидат исторических наук Евгений Луков, необходима профессиональная экспертиза учебников по истории, которые вызывают даже малейшие сомнения.

«Все зависит от исторического контекста, применяемой теории, подхода. В любом случае, нужна экспертиза ученых, которые этой тематикой занимаются профессионально, пишут научные работы на данную тему. Только в этом случае историческая экспертиза будет качественной», – сказал он.