В Новый год развлекать телезрителей будут Бузова и Петросян

В 2017 году в России начались возмущения против того, что праздничные программы и мероприятия ведут возрастные звезды эстрады и нет молодых артистов. В этом году в новогоднюю ночь на одном из федеральных телеканалов «Голубой огонек» будут вести Бузова и Петросян.

Об этом стало известно из публикации разведенного Петросяна в сети Instagram. Юморист заявил: «Надоели слухи! Публикую всё, как есть. Подробности в новогоднюю ночь на канале «Россия 1». С наступающим, дорогие мои подписчики!»

Фотографии юмориста и его пост под ними дали повод интернет-пользователям предположить, что в новогоднюю ночь артисту будет помогать вести огонек ведущая «Дома-2».

Ольга Бузова уже вела новогодний вечер в 2017 году на телеканале «СТС», также она является ведущей и участницей многих телешоу в России. Бузова опубликовала у себя на странице пост о «Голубом огоньке»: «Вчера впервые принимала участие в культовом для российского телевидения мероприятии. Я стану одной из специальных гостей и сюрпризом в ”Голубом огоньке” в Новогоднюю ночь на телеканале Россия1. Я и легендарный Евгений Ваганович Петросян сделали для всех зрителей самую необычную коллаборацию. Такого от нас не ожидает никто. Кстати, без #МалоПоловин в эту ночь вы тоже не останетесь».

Пользователи в сети по-разному отнеслись к участию Бузовой в шоу: «Вот новая любовница Петросяна», «Клоуны всея Руси! браво, наконец-то вместе», «Ужас! Я домой как раз еду наслаждаться НГ, Голубым Огоньком и что там у нас еще по традиции в новогоднюю ночь? Уже вижу себя переключающая каналы, чтобы только ее не слышать», «Очень неожиданный союз, интересно будет посмотреть!», «Аааа! Так вот кто новая пассия Петросяна!».