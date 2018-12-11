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сегодня, 13:25 6

В Новый год развлекать телезрителей будут Бузова и Петросян

В Новый год развлекать телезрителей будут Бузова и Петросян
Фото: instagram.com/buzova86

В 2017 году в России начались возмущения против того, что праздничные программы и мероприятия ведут возрастные звезды эстрады и нет молодых артистов. В этом году в новогоднюю ночь на одном из федеральных телеканалов «Голубой огонек» будут вести Бузова и Петросян.

Об этом стало известно из публикации разведенного Петросяна в сети Instagram. Юморист заявил: «Надоели слухи! Публикую всё, как есть. Подробности в новогоднюю ночь на канале «Россия 1». С наступающим, дорогие мои подписчики!»

Фотографии юмориста и его пост под ними дали повод интернет-пользователям предположить, что в новогоднюю ночь артисту будет помогать вести огонек ведущая «Дома-2».

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Вчера впервые принимала участие в культовом для российского телевидения мероприятии 🤩🤗 Я стану одной из специальных гостей и сюрпризом в ”Голубом огоньке” в Новогоднюю ночь на телеканале Россия1 🥰 Я и легендарный Евгений Ваганович Петросян сделали для всех зрителей самую необычную коллаборацию 🤫🤗 Такого от нас не ожидает никто 😜🥳 Кстати, без #МалоПоловин в эту ночь вы тоже не останетесь 🙅🏼‍♂🙅🏻‍♀🙅🏼‍♂ @petrosyanevgeny спасибо Вам за Вас 🙌🏻#моилюдивсегдасомной#миромправитлюбовь#принимайменя

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Ольга Бузова уже вела новогодний вечер в 2017 году на телеканале «СТС», также она является ведущей и участницей многих телешоу в России. Бузова опубликовала у себя на странице пост о «Голубом огоньке»: «Вчера впервые принимала участие в культовом для российского телевидения мероприятии. Я стану одной из специальных гостей и сюрпризом в ”Голубом огоньке” в Новогоднюю ночь на телеканале Россия1. Я и легендарный Евгений Ваганович Петросян сделали для всех зрителей самую необычную коллаборацию. Такого от нас не ожидает никто. Кстати, без #МалоПоловин в эту ночь вы тоже не останетесь».

Пользователи в сети по-разному отнеслись к участию Бузовой в шоу: «Вот новая любовница Петросяна», «Клоуны всея Руси! браво, наконец-то вместе», «Ужас! Я домой как раз еду наслаждаться НГ, Голубым Огоньком и что там у нас еще по традиции в новогоднюю ночь? Уже вижу себя переключающая каналы, чтобы только ее не слышать», «Очень неожиданный союз, интересно будет посмотреть!», «Аааа! Так вот кто новая пассия Петросяна!».

Просмотров всего: 549

#шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    7 часов назад

    Беркову забыли.

  • Tуман

    Tуман
    7 часов назад

    Никогда не помню "Голубого огонька"...

    Даже поздравление Президента в тумане...

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    7 часов назад

    После такого новогоднего поздравления выпью я три стакана водки и упаду плашмя на паркет бесчувственным телом.

  • Демидыч

    Демидыч
    7 часов назад

    плюс рэп с матами-картина полного отстоя

  • julija

    julija
    1 час назад

    фффууу

  • 3po

    3po
    25 минут назад

    Ещё тот адок будет

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