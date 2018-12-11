Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:57 0

Слабый ветер, низкая температура: прогноз погоды в Приамурье на 12 декабря

Слабый ветер, низкая температура: прогноз погоды в Приамурье на 12 декабря
Фото: Амур.инфо

12 декабря в Амурской области будет переменно облачно, без существенных осадков. Ночью местами ляжет морозный туман. Ветер переменных направлений, слабый, временами штиль.

Температура ночью составит 35...40, местами – 28...33 градуса мороза. Днем столбики термометров поднимутся до минус 18...23, местами по северу – до 25...30 градусов со знаком минус.

В Благовещенске ночью будет ясно, без осадков. Ветер подует с юго-запада со скоростью до 5 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться в пределах 26...28 градусов мороза. Днем ожидается небольшая облачность, без осадков. Северо-восточный ветер разгонится до 1-6 метров в секунду. Уличные термометры покажут 18...20 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 620

#погода

распечатать


Общество 1

Ветер с востока: прогноз погоды в Амурской области на 11 декабря
Общество

Мороз, слабый ветер, солнце: прогноз погоды в Приамурье на 11 декабря
Общество 2

Мороз и солнце: прогноз погоды в Амурской области на 10 декабря
Общество 2

Амурчан ждет по-зимнему теплый понедельник: прогноз погоды в Приамурье на 10 декабря
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь