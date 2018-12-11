Слабый ветер, низкая температура: прогноз погоды в Приамурье на 12 декабря

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12 декабря в Амурской области будет переменно облачно, без существенных осадков. Ночью местами ляжет морозный туман. Ветер переменных направлений, слабый, временами штиль.

Температура ночью составит 35...40, местами – 28...33 градуса мороза. Днем столбики термометров поднимутся до минус 18...23, местами по северу – до 25...30 градусов со знаком минус.

В Благовещенске ночью будет ясно, без осадков. Ветер подует с юго-запада со скоростью до 5 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться в пределах 26...28 градусов мороза. Днем ожидается небольшая облачность, без осадков. Северо-восточный ветер разгонится до 1-6 метров в секунду. Уличные термометры покажут 18...20 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.