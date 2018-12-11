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Благовещенец после ссоры с сожительницей украл бутылку коньяка

Благовещенец после ссоры с сожительницей украл бутылку коньяка
Фото: www.amur.info

Житель Благовещенска, проходя мимо магазина по улице Театральной, камнем разбил окно и пролез в помещение. Со стеллажа он взял бутылку коньяка и две пачки сигарет. По словам благовещенца, кражу он совершил после того, как поссорился с сожительницей и та его выгнала из дома.

Кража была совершена в апреле 2018 года. Мужчина через разбитое окно пролез в магазин и взял там литровую бутылку коньяка на сумму 1 766 рублей, а также две пачки сигарет на сумму 250 рублей. Когда вор увидел, что к магазину подъехала полиция, он спрятался под радиатором. Но сотрудники полиции его нашли и задержали.

В судебном заседании подсудимый в совершении преступления признался, от дачи показаний отказался. Но на предварительном следствии показал, что в магазин проник не с целью хищения чужого имущества, а для того, чтобы его задержали, так как ему негде было жить. До этого его выгнала из дома сожительница. Умысла похищать что-либо у него не было. Коньяк и сигареты он взял специально, чтобы его задержали.

В день совершения преступления мужчина жил у брата. В обеденное времени они выпили. Затем подсудимый ушел из дома, зашел в пивной бар, где еще выпил. Потом купил спиртное и снова выпил. И уже тогда, проходя мимо закрытого магазина, решил проникнуть туда, что-нибудь похитить и с похищенным остаться в магазине, пока его не задержит полиция. Взятый с полок товар он и не собирался распечатывать.

Мужчину признали виновным в совершении кражи, назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Суд постановил наказание считать условным с испытательным сроком 1 год, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Ежык

    Ежык
    8 часов назад

    Миссия провалена, в тюрьму не посадили...

  • Демидыч

    Демидыч
    7 часов назад

    не повезло мужику

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