Предприниматель «подарил» Китаю 50 тонн сладостей

Хабаровские таможенники выявили факт невозврата в Россию более 7,5 миллиона рублей за товары, отправленные в Китай хабаровской фирмой. Конфеты, печенье, вафли, мороженое и мед – все это общим весом 50 тонн предприниматель экспортировал «безвозмездно».

Экспорт сладостей в Китай хабаровская фирма осуществила с апреля по июль 2016 года. Согласно контрактам, заключенным российской и китайской компаниями, плата за российские товары должна была поступить на счет российской фирмы в течение 790 дней с момента отправки товара. В 2018 году сроки истекли, однако деньги за отправленный товар в Россию так и не вернулись.

За невыполнение в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета денежных средств, причитающихся за переданные нерезиденту товары, Хабаровская таможня возбудила 4 дела об административных правонарушениях в отношении фирмы-экспортера, сообщает DVHab.ru.